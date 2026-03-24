Šokujúce slová z Bieleho domu: Irán prišiel o armádu aj vodcov, s USA chce uzavrieť jadrovú dohodu

Americký prezident Donald Trump v utorok zopakoval, že Spojené štáty v súčasnosti vedú s Iránom rokovania o vojne na Blízkom východe. Podľa jeho slov si Teherán „veľmi želá uzavrieť dohodu“ s Washingtonom a súhlasil, že krajina nikdy nebude mať jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters a stanice BBC.
„Rokovania v súčasnosti prebiehajú,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Do rozhovorov sú podľa neho zapojení aj viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio, no stále nepotvrdil, s akými iránskymi predstaviteľmi komunikujú.
„Všetci lídri sú preč. Nikto nevie, s kým hovoriť. No my skutočne hovoríme so správnymi ľuďmi, ktorí si veľmi želajú uzavrieť dohodu, neviete si predstaviť, ako veľmi si to želajú,“ vyhlásil Trump.
Bez okolkov vyslovil, že zabili všetkých vodcov
„Zabili sme všetkých ich vodcov, potom sa zišli, aby si zvolili nových vodcov, a my sme zabili aj tých… Teraz máme novú skupinu… uvidíme, ako to s nimi skončí,“ dodal.
Trump zároveň zdôraznil, že hoci americko-izraelská operácia v Iráne viedla k zmene režimu, zostáva skeptický a „nikomu neverí“.
BBC uvádza, že Trump už viackrát naznačil, že by si želal iránsky ekvivalent venezuelskej viceprezidentky Delcy Rodríguezovej, ktorá na poste hlavy štátu nahradila Nicolása Madura po americkej operácii v januári.
Prezident Spojených štátov tiež zopakoval svoje predchádzajúce tvrdenia, že Irán už nemá žiadne námorníctvo, letectvo, lídrov ani radary. Americkú operáciu v Iráne Trump označil za „obrovský úspech“ a dodal, že USA „vojnu vyhrali“.
Oznámil tiež, že iránski vyjednávači dali Spojeným štátom darček súvisiaci s ropou a zemným plynom. „Včera urobili niečo, čo bolo úžasné. Dali nám darček, ktorý dnes dorazil, a bol to naozaj veľký darček, ktorý má obrovskú hodnotu. A síce vám nepoviem, čo to vlastne je, bola to veľmi významná cena,“ povedal Trump.
Tento dar údajne súvisí s Hormuzským prielivom, no bližšie podrobnosti prezident neuviedol. Podľa jeho slov darček svedčí o tom, že „máme do činenia so správnymi ľuďmi“.
V odpovedi na otázky novinárov tiež ocenil spoluprácu zo strany Spojených arabských emirátov a Kataru.
Nahlásiť chybu v článku