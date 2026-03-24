Šokujúce slová z Bieleho domu: Irán prišiel o armádu aj vodcov, s USA chce uzavrieť jadrovú dohodu

Foto: SITA/AP

Dana Kleinová
TASR
Útok na Irán
Trump hovorí o likvidácii nepriateľa a tajomnom dare od vyjednávačov.

Americký prezident Donald Trump v utorok zopakoval, že Spojené štáty v súčasnosti vedú s Iránom rokovania o vojne na Blízkom východe. Podľa jeho slov si Teherán „veľmi želá uzavrieť dohodu“ s Washingtonom a súhlasil, že krajina nikdy nebude mať jadrové zbrane. TASR o tom informuje na základe agentúry Reuters a stanice BBC.

„Rokovania v súčasnosti prebiehajú,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. Do rozhovorov sú podľa neho zapojení aj viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio, no stále nepotvrdil, s akými iránskymi predstaviteľmi komunikujú.

Viac z témy Útok na Irán:
„Všetci lídri sú preč. Nikto nevie, s kým hovoriť. No my skutočne hovoríme so správnymi ľuďmi, ktorí si veľmi želajú uzavrieť dohodu, neviete si predstaviť, ako veľmi si to želajú,“ vyhlásil Trump.

Bez okolkov vyslovil, že zabili všetkých vodcov

„Zabili sme všetkých ich vodcov, potom sa zišli, aby si zvolili nových vodcov, a my sme zabili aj tých… Teraz máme novú skupinu… uvidíme, ako to s nimi skončí,“ dodal.

Trump zároveň zdôraznil, že hoci americko-izraelská operácia v Iráne viedla k zmene režimu, zostáva skeptický a „nikomu neverí“.

BBC uvádza, že Trump už viackrát naznačil, že by si želal iránsky ekvivalent venezuelskej viceprezidentky Delcy Rodríguezovej, ktorá na poste hlavy štátu nahradila Nicolása Madura po americkej operácii v januári.

Prezident Spojených štátov tiež zopakoval svoje predchádzajúce tvrdenia, že Irán už nemá žiadne námorníctvo, letectvo, lídrov ani radary. Americkú operáciu v Iráne Trump označil za „obrovský úspech“ a dodal, že USA „vojnu vyhrali“.

Foto: SITA/AP

Oznámil tiež, že iránski vyjednávači dali Spojeným štátom darček súvisiaci s ropou a zemným plynom. „Včera urobili niečo, čo bolo úžasné. Dali nám darček, ktorý dnes dorazil, a bol to naozaj veľký darček, ktorý má obrovskú hodnotu. A síce vám nepoviem, čo to vlastne je, bola to veľmi významná cena,“ povedal Trump.

Tento dar údajne súvisí s Hormuzským prielivom, no bližšie podrobnosti prezident neuviedol. Podľa jeho slov darček svedčí o tom, že „máme do činenia so správnymi ľuďmi“.

V odpovedi na otázky novinárov tiež ocenil spoluprácu zo strany Spojených arabských emirátov a Kataru.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ostrá reakcia prezidenta Pellegriniho: Žiadne tajné dohody v Moskve, vysvetlil, čo riešil v Rusku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti

Najnovšie články

