Ostrá reakcia prezidenta Pellegriniho: Žiadne tajné dohody v Moskve, vysvetlil, čo riešil v Rusku

Ako sme vás v pondelok informovali, denník The Washington Post (WP) v sobotu s odvolaním sa na európskeho bezpečnostného predstaviteľa napísal, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó počas prestávok na rokovaniach EÚ pravidelne telefonoval šéfovi ruskej diplomacie Sergejovi Lavrovovi, aby mu poskytol „živé správy“ o ich priebehu a navrhol možné riešenia.
Následne prišla informácia, že maďarský investigatívny novinár Szabolcs Panyi na svojich sociálnych sieťach zverejnil kompletný prepis jedného z rozhovorov – týkal sa slovenskej politiky. Konkrétne sa v ňom spomína meno vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho a šéfa SNS Andreja Danka.
Čo sa stalo
Ako upozornili viaceré domáce médiá, ide o prvý kompletný prepis rozhovoru, na ktorý Panyi upozornil už v roku 2024. Zo zverejnenej komunikácie vyplýva, že Szijjártó žiadal Lavrova o prijatie Petra Pellegriniho. K zverejneným informáciám včera zaujala stanovisko aj Kancelária prezidenta SR. Ako uviedli pre Denník N, v Moskve malo ísť o štandardné rokovanie.
„Prezident SR Peter Pellegrini sa nenechá nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. V roku 2020 sa ako vtedajší predseda vlády zúčastnil na štandardnom politickom rokovaní s predsedom vlády Ruskej federácie na tému energetickej bezpečnosti Slovenska,“ uviedol Prezidentský palác. Samotný maďarský minister označil nové informácie týkajúce sa jeho osoby za lži.
Následne sa dnes prezidenta zastal premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorý podľa jeho slov nevidí v zahraničnej ceste Petra Pellegriniho v roku 2020 do Ruska žiadne porušenie pravidiel.
Vyjadrenie Petra Pellegriniho
Teraz prelomil mlčanie samotný Peter Pellegrini a svoje vyjadrenie zverejnil na sociálnej sieti. „POZRITE SI FAKTY O MOJEJ NÁVŠTEVE V RUSKU V ROKU 2020,“ avizoval hneď v popise videa.
„Vzhľadom na obludnosť klamstiev, ktoré sa na túto tému začali šíriť, musím k tomu povedať pár slov,“ povedal na úvod Pellegrini. „V prvom rade nejde o žiadnu novinku ani žiadne bombastické odhalenie. Bola to oficiálna pracovná cesta predsedu vlády do Ruskej federácie, ktorých som počas svojej kariéry absolvoval do rôznych krajín desiatky možno až stovky,“ uviedol a dodal, že o tom v tom čase mala informovať aj TASR.
V tejto správe mal pritom súčasný prezident presne informovať „o obsahu nášho rozhovoru aj o dôvodoch mojej cesty k novovymenovanému ruskému premiérovi“.
Podľa jeho slov bolo cieľom stretnutia zabezpečiť energetickú stabilitu Slovenska v čase, keď Európska únia sprísňovala sankcie voči Rusku. „Museli sme sa uistiť, že aj napriek týmto sankčným mechanizmom bude garantovaná dodávka ropy, zemného plynu a jadrového paliva z Ruskej federácie na Slovensko,“ uviedol Pellegrini. Zároveň sa malo rokovať aj o strategických projektoch do budúcnosti. „Hovorili sme aj o možnom vybudovaní hlbinného úložiska jadrového odpadu,“ dodal.
Prezident zároveň poprel, že by počas stretnutia riešil voľby alebo žiadal ruskú stranu o pomoc.
