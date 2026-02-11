Vychováva 9 detí a vyzerá úžasne: Mama prezradila recept na postavu aj to, koľko denne minie na jedlo

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Dokopy má osem synov a jedinú dcérku, ktorá je zároveň najmladšou v rodine.

Deväť detí, minimum spánku, no aj tak má Talianka postavu, ktorú by jej mohla závidieť nejedna žena. 45-ročná Vesna Milićević, ktorá je pôvodom zo Srbska, prezradila, ako sa jej aj cez jej bohatý rodinný život darí starať sa o seba a udržať si motiváciu. 

Ženin príbeh zachytila Profimedia. Ukazuje, že niekedy láska, dobrá nálada a disciplína stačia na to, aby ste ostali nielen duchom, ale aj vzhľadom mladí. Vesna a jej rovnako starý manžel Slobodan Milićević sú spolu už 23 rokov a majú spolu osem synov a jednu dcéru. Najmladšia Mila sa narodila v roku 2023 a ako oznámili, je ich posledným dieťaťom.

O deti sa prevažne stará mama

Ich najstarší syn sa volá Luka a narodil sa v roku 2005. O rok neskôr porodila syna Stefana, Djordje sa narodil v roku 2008. Štvrtý syn Aleksa prišiel na svet v roku 2010, Nikola v roku 2012, Dušan o ďalšie štyri roky neskôr. V roku 2018 privítali do rodiny Petara, v roku 2020 Pavla a úplne ako posledná sa narodila jediná dcérka Mia, ktorú Vesna porodila v roku 2023.

Foto: Profimedia

Hoci sa tak Vesna stará o deväť detí, stíha sa popri tom venovať aj sociálnym sieťam. Na TikToku, kde vystupuje ako Supermama, má tisíce sledovateľov, ktorí sa jej neustále pýtajú na to, ako to všetko zvláda. Jej odpoveď je prekvapivo jednoduchá – nie je v tom vraj žiadna mágia, len disciplína a dobrá nálada.

„Ak je žena šťastná a spokojná, odráža sa to aj na jej fyzickom vzhľade,“ povedala fanúšikom a dodala: „A myslím, že je to aj vďaka môjmu zdravému životnému štýlu. Jedlo si pripravujem sama, vyhýbam sa rýchlemu občerstveniu a na stole máme vždy čerstvé ovocie a zeleninu. Keď si to dobre zorganizujete, príprava jedla nezaberie príliš veľa času.“

Mamička priznala, že pre jedenásťčlennú rodinu denne minie na jedlo približne 110 eur.

Popri starostlivosti o deti a sociálnych sieťach si nájde čas aj na cvičenie. „Cvičím trikrát týždenne a každý deň trávime s deťmi aspoň hodinu prechádzkou na čerstvom vzduchu,“ vysvetlila.

Deti vychovávajú v srbskom duchu

