Šoféri, pripravte sa: Diaľnica D2 bude v jednom úseku uzavretá, dôvodom sú cyklisti

Diaľnica D2 medzi Kútmi a Malackami bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je žiadosť mesta Malacky v súvislosti s osádzaním novej lávky pre peších a cyklistov ponad diaľnicu. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Obmedzenie sa začne v sobotu (31. 1.) o 22.00 h, pričom realizátor projektu predpokladá ukončenie prác do nedeľňajšieho (1. 2.) rána. „Obchádzková trasa povedie po starej ceste, teda cez Sekule, Moravský Svätý Ján a Veľké Leváre,“ podotkli z NDS. Uzávera je podľa nich nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov.
Pomôže jeden z najväčších žeriavov
Ako sa pre portál Bratislavskykraj vyjadril primátor Malaciek Juraj Říha, osadenie bude sprevádzať aj jeden zaujímavý fakt.
„Nová cyklolávka ide do finále a na prelome januára a februára sa bude osádzať nad diaľnicu jedným z najväčších žeriavov v stredoeurópskom priestore. Aktuálne sa pracuje na pilieroch pre jej budúce ukotvenie. V ostatných častiach cyklotrasy postupujeme podľa harmonogramu, aby sme celé dielo dokončili do jari,“ ozrejmil pre portál primátor Malaciek.
