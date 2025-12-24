Snehové vločky už poletujú: Na Štedrý deň prituhne, vieme, kde môžete očakávať snehový poprašok

Mnohí z nás si na Vianoce okrem zdravia snáď neželajú ani nič iné, než rozprávkovú snehovú pokrývku. A dobrou správou je, že poniektorí možno budú mať dnes šťastie a snehové vločky aspoň zazrú poletovať.
Ako informuje iMeteo, na niektorých miestach západného Slovenska sa už objavili snehové zrážky. Na mnohých ďalších prší, no začína sa ochladzovať. Teploty majú v najbližších hodinách klesnúť, takže ak sa aj nedočkáme zasnežených Vianoc, budú aspoň mrazivé.
„Najmä na severe sa vytvorí aj snehový poprašok, čiže obyvatelia severných okresov Slovenska budú mať Vianoce prevažne biele so slabou vrstvou snehu, keďže dnes veľa snehu ešte nespadne. Očakáva sa snehová vrstva od 1 do 3 cm,“ uvádza portál o počasí. Vločky môžete očakávať aj na Záhorí a v okolí Malých Karpát.
Podobne to vidí aj SHMÚ
Dnes bude oblačno až zamračené, popoludní v severnej polovici územia postupne miestami zmenšovanie oblačnosti. Kde-tu sneženie, na juhu aj dážď so snehom. Ochladí sa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.
Najvyššia denná teplota bude 1 až 6 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, na Spiši, v Šariši, na severovýchode a na Horehroní väčšinou -4 stupne Celzia až 1 stupeň Celzia. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo -5, na severe okolo -9 stupňov Celzia.
Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou 3 až 7 m/s (10 až 25 km/h), na východe a na Horehroní lokálne okolo 10 m/s (35 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 18 m/s (65 km/h). Vo vyšších polohách sa očakáva postupne silný až búrlivý vietor.
