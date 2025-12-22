Predpoveď sa zmenila, o pár hodín to príde k nám: Polárny vír zosilňuje, z východu sa blíži arktický mráz

Počasie v Európe sa počas vianočných sviatkov môže dostať do mimoriadne extrémnej fázy. Atmosféra sa nad svetadielom nastaví tak, že rozdiely medzi jednotlivými regiónmi budú pripomínať skôr prechod medzi ročnými obdobiami než klasickú zimu. Kým sever Európy môže zažiť nezvyčajné teplo, východ kontinentu sa pripravuje na vpád arktického chladu.
Práve tieto kontrasty môžu rozhodnúť o tom, či budú Vianoce na Slovensku sprevádzať zelené lúky, alebo snehová pokrývka. Na tento výnimočný vývoj upozorňujú aktuálne numerické modely, ktoré sleduje iMeteo. Podľa nich sa nad Škandináviou vytvorí mohutná blokujúca tlaková výš, ktorá zásadne naruší bežné prúdenie vzduchu nad Európou a rozdelí svetadiel na dve výrazne odlišné klimatické zóny. Práve poloha tejto tlakovej výše bude kľúčová aj pre ďalší vývoj počasia v strednej Európe.
Aké počasie je dnes na Slovensku
Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu dnes do karpatskej oblasti od severozápadu až severu zasahuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu. Prevláda prevažne zamračené a hmlisté počasie, len ojedinele so zmenšenou oblačnosťou. Miestami sa môže vyskytnúť aj slabé mrholenie, no zrážky zostávajú minimálne.
Najvyššia denná teplota dosahuje 3 °C až 8 °C, v údoliach ojedinele okolo 1 °C. Na horách vo výške 1500 m sa teplota pohybuje približne okolo 0 °C. Vietor je väčšinou slabý alebo bezvetrie, len na juhozápade fúka juhovýchodný vietor s rýchlosťou 15 až 30 km/h. Predpokladané množstvo zrážok nepresiahne 1 mm.
Európu rozdelí nezvyčajná tlaková konfigurácia
Počas Štedrého dňa sa nad Európou naplno prejaví vplyv blokujúcej tlakovej výše nad Škandináviou. Tá výrazne obmedzí postup atlantických tlakových níží a spôsobí vznik extrémneho teplotného kontrastu medzi jednotlivými časťami kontinentu. Ide o situáciu, pri ktorej aj malé posuny tlakových útvarov môžu mať zásadný vplyv na počasie v strednej Európe.
Sever Európy čaká prekvapivé teplo
Silná anticyklóna umožní prenikanie veľmi mierneho oceánsko-subtropického vzduchu hlboko na sever Európy. Nórsko, Švédsko aj Fínsko môžu počas sviatkov zaznamenať teploty výrazne nad dlhodobým priemerom rokov 1991 až 2020, miestami o 6 °C až 10 °C. Vzduchové hmoty budú nad severnou Európou stagnovať niekoľko dní. Výsledkom bude stabilné počasie, časté inverzie a nezvyčajné teplo najmä vo vyšších nadmorských výškach, čo je na záver decembra mimoriadne netypické.
Východ Európy zasiahne arktický mráz
Na opačnej strane škandinávskej tlakovej výše sa prúdenie stočí na severné až severovýchodné. To otvorí cestu pre prudký zosun arkticko-kontinentálneho vzduchu do európskeho Ruska, oblasti Volgy a časti východnej Európy. Modely tu naznačujú výrazné záporné teplotné anomálie a nástup dlhšie trvajúceho a intenzívneho ochladenia.
Situáciu ešte viac vyhrotí rozsiahla tlaková níž tiahnuca sa od Barentsovho mora smerom na juhovýchod Európy. Silný tlakový gradient podporí nepretržitý prílev studeného vzduchu, čo zvýši riziko dlhodobých mrazov, sneženia a nepriaznivých zimných podmienok.
Slovensko medzi dvoma extrémami
Slovensko sa počas Štedrého dňa ocitne na rozhraní dvoch výrazne odlišných vzduchových hmôt. Práve preto bude vývoj počasia u nás mimoriadne citlivý aj na drobné posuny tlakových útvarov. Detaily v polohe blokujúcej tlakovej výše nad Škandináviou rozhodnú o tom, či sviatky prinesú sychravé a mierne počasie, alebo pravú zimnú atmosféru so snehom.
Do vývoja začne opäť zasahovať polárny vír
Do celkovej situácie začne v najbližších týždňoch výraznejšie prehovárať aj polárny vír. Podľa analýz Severe weather europe vstupuje po predchádzajúcom narušení do fázy opätovného zosilňovania, čo môže viesť k ďalším výrazným zmenám cirkulácie nad severnou pologuľou.
Zatiaľ čo koniec decembra môže priniesť len dočasný teplotný kontrast, január 2026 už vyzerá ako obdobie návratu chladnejšieho počasia. Silnejší polárny vír dokáže stabilizovať prúdenie v stratosfére, no zároveň môže podporiť presuny studeného vzduchu do stredných zemepisných šírok.
V Európe to v kombinácii s blokovaním tlakovej výše nad Grónskom a Škandináviou zvyšuje pravdepodobnosť častejších vpádov chladného vzduchu a návratu zimného charakteru počasia v prvej polovici januára. Vývoj polárneho víru tak bude jedným z kľúčových faktorov, ktoré rozhodnú o tom, či sa zima po sviatkoch len krátko pripomenie, alebo sa naplno vráti aj do strednej Európy.
