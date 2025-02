Azda sa nezopakuje kliatba faraóna Tutanchamóna: Objavili novú hrobku jeho predka, ležala neďaleko Údolia kráľov

V Egypte našli hrobku faraóna Tutmosa II. z 18. dynastie, ktorý žil pred takmer 3500 rokmi. Ako uviedlo tamojšie ministerstvo turizmu a starožitností, bola to prvá nájdená hrobka faraóna od roku 1922, keď bol objavený hrob Tutanchamóna.

Na hrobku natrafili neďaleko Údolia kráľov v Luxore na juhu Egypta. Tutmos II. bol predkom samotného Tutanchamóna a jeho nevlastnou sestrou bola faraónka Hatšepsut. Jej obrovský zádušný chrám stojí na západnom brehu Nílu v Luxore, niekoľko kilometrov od miesta, kde bola nájdená hrobka Tutmosa II.

Hrobku našla spoločná egyptsko-britská misia pod vedením Najvyššej rady pre starožitnosti a nadácie New Kingdom Research Foundation. Egyptské ministerstvo turizmu a starožitností označilo objav za „jeden z najvýznamnejších archeologických prielomov za posledné roky“, a to napriek tomu, že podľa predbežných štúdií obsah hrobky bol premiestnený v dávnych dobách a hrob zostal bez ikonickej múmie.

Discovery of the Tomb of King Thutmose II: The Last Missing Royal Tomb of Egypt’s 18th Dynasty

The joint Egyptian-British archaeological mission, a collaboration between the Supreme Council of Antiquities and the New Kingdom Research Foundation pic.twitter.com/dl6UpebQtb

— Souciva (@SoucivaMA) February 18, 2025