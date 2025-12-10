Smutný pohľad na známeho herca a komika: Našli ho zdrogovaného na ulici, poznáte ho z komédií

Amerického komika Andyho Dicka našli v bezvedomí, Foto: Profimedia

Redakcia
Zo záberov, na ktorých je komik, mrazí.

Americký komik a herec Andy Dick sa dostal opäť do problémov. Najnovšie ho našli okoloidúci ležať predávkovaného na zemi.

S informáciou prišiel portál TMZ. Incident sa udial v utorok (9. 12.), keď komika našli na ulici v Hollywoode v bezvedomí a v zjavnom stave predávkovania drogami. Na záberoch, ktoré sa dostali na verejnosť, je možné vidieť, ako Dick leží zhrbený na betónových schodoch s okuliarmi pohodenými pred sebou.

Amerického komika Andyho Dicka našli v bezvedomí, Foto: Profimedia

Podľa svedkov k nemu pribehlo niekoľko jeho priateľov, ktorí sa ho pokúsili prebudiť. Jeden z nich zakričal, aby mu niekto aplikoval látku Narcan, ktorá sa podáva po predávkovaní omamnými látkami na zvrátenie účinkov. Nakoniec komik dostal injekciu a prebudil sa.

Podľa New York Post boli na miesto privolaní záchranári, komik však ďalšie vyšetrenie či prevoz do nemocnice odmietol.

Pre TMZ neskôr uviedol, že je rád, že je nažive a v poriadku, no odmietol vysvetliť ďalšie podrobnosti.

59-ročný Andy Dick má údajne už niekoľko rokov problémy s návykovými látkami, dodáva portál.

Ak máte akékoľvek otázky, ktoré súvisia s užívaním alkoholu alebo drog, so závislosťou, alebo s liečbou, zavolajte na Linku pomoci pre ľudí s problémami s alkoholom alebo drogami na číslo 02/ 5341 7464.
