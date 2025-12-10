Smutný pohľad na známeho herca a komika: Našli ho zdrogovaného na ulici, poznáte ho z komédií

Americký komik a herec Andy Dick sa dostal opäť do problémov. Najnovšie ho našli okoloidúci ležať predávkovaného na zemi.
S informáciou prišiel portál TMZ. Incident sa udial v utorok (9. 12.), keď komika našli na ulici v Hollywoode v bezvedomí a v zjavnom stave predávkovania drogami. Na záberoch, ktoré sa dostali na verejnosť, je možné vidieť, ako Dick leží zhrbený na betónových schodoch s okuliarmi pohodenými pred sebou.
Podľa svedkov k nemu pribehlo niekoľko jeho priateľov, ktorí sa ho pokúsili prebudiť. Jeden z nich zakričal, aby mu niekto aplikoval látku Narcan, ktorá sa podáva po predávkovaní omamnými látkami na zvrátenie účinkov. Nakoniec komik dostal injekciu a prebudil sa.
Podľa New York Post boli na miesto privolaní záchranári, komik však ďalšie vyšetrenie či prevoz do nemocnice odmietol.
Pre TMZ neskôr uviedol, že je rád, že je nažive a v poriadku, no odmietol vysvetliť ďalšie podrobnosti.
59-ročný Andy Dick má údajne už niekoľko rokov problémy s návykovými látkami, dodáva portál.
Nahlásiť chybu v článku