Smutná správa zo slovenskej politiky: Zomrel bývalý poslanec Národnej rady SR, pôsobil za Smer-SD

Zomrel bývalý poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Matejička. V parlamente pôsobil za Smer-SD. O jeho úmrtí informovali predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) a minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) na sociálnej sieti.
„S hlbokým zármutkom som prijal správu o úmrtí bývalého poslanca NR SR Vladimíra Matejičku. Spomínam naňho ako na korektného kolegu a človeka, ktorý zanechal stopu vo verejnom živote,“ vyhlásil Raši. Rodine zosnulého vyjadril úprimnú sústrasť.
Správu o úmrtí Matejičku s ľútosťou prijal aj minister Kamenický. Taktiež vyjadril úprimnú sústrasť rodine zosnulého.
Politické pôsobenie Matejičku
Národná rada SR na sociálnej sieti uviedla, že Matejička bol po prvý raz do zákonodarného orgánu zvolený v roku 2006 a pôsobil v ňom celkovo 14 rokov. Počas štyroch volebných období bol členom rôznych výborov, najmä v kontrolných výboroch na kontrolu činnosti SIS a Vojenského spravodajstva.
Bol však aj členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výboru NR SR pre kultúru a médiá či Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. „Naposledy v parlamente pôsobil v siedmom volebnom období do roku 2020,“ doplnila NR SR.
