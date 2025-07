Smrtiaca ohnivá guľa dopadla na diaľnicu: Malé lietadlo sa rozpadlo po náraze, vodiči nemali kam ujsť. Dvaja ľudia zomreli

Diaľnica A21 v severotalianskej provincii Brescia sa v stredu 23. júla premenila na scénu ako z katastrofického filmu. Z jasnej oblohy sa náhle zrútilo malé lietadlo a v momente nárazu sa premenilo na ohnivú guľu. Plamene okamžite pohltili vozovku, cez horiace trosky prešli dve autá.

Dvaja ľudia na palube nehodu neprežili. Na tragédiu upozornil taliansky portál Corriere Brescia.

Na palube boli 75-ročný muž a 60-ročná žena. Ich život sa skončil v sekunde. Výbuch bol taký silný, že trosky lietadla ostali roztrúsené po celej diaľnici ako spálený kov a plasty. Zásah záchranných zložiek bol rýchly, no márny.

#BREAKING: Small Plane Crashes Onto Highway Near Brescia, 2 Dead in Fiery Wreck.

Witnesses described the plane spiraling out of control before it suddenly dropped into traffic and erupted into flames.

The pilot and one passenger both elderly were trapped in the wreckage and… pic.twitter.com/iEyJjXBa4L

— upuknews (@upuknews1) July 23, 2025