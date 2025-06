Slzy, vyčerpanie, ale aj nádej. Petra Sliacka ukázala realitu, ktorú mamy často skrývajú

Únava, vyčerpanie, bezmocnosť, ale aj nádej – to všetko sú emócie, ktoré sprevádzajú rodičovstvo, najmä v období, keď deti potrebujú maximálnu pozornosť. O to dôležitejšie je šíriť skúsenosti a podporovať sa navzájom.

Ako sa zdôverila bývalá vicemiss Petra Sliacka na svojom Instagrame, aj ona zažíva dni, ktoré sú fyzicky aj psychicky nesmierne náročné. Práve jedna z takýchto situácií ju motivovala k otvorenej výpovedi, ktorá zasiahla množstvo jej sledujúcich.

Úprimnosť, ktorá pomáha

„Včera som si uvedomila, ako mi chodili od vás správy ďalšie a ďalšie, až som prestala stíhať ich otvárať, že to máte rovnako a miestami aj horšie, že nevládzete a že tie dni nemajú konca,“ napísala Petra v úvode svojho príspevku. Podľa nej je veľmi dôležité vedieť, že aj takéto pocity sú v rodičovstve normálne. Priznať si vyčerpanie či smútok je nielen oslobodzujúce, ale aj ľudské.

Zvládnuť plačúce bábätko, ktoré nespí celé hodiny, a zároveň zabezpečiť program pre staršie dieťa, ktoré sa nudí – to je niekedy jednoducho nad ľudské sily. „100 % pozornosti muselo ísť plačúcemu nespiacemu bábätku a pre unudeného súrodenca tu žiaľ zostal len televízor, lebo inak to po vyčerpaní všetkých možností nešlo,“ priznala Petra. Mnohé mamy sa v jej slovách istotne našli, a práve to im môže priniesť pocit úľavy, že v tom nie sú samy.

Po noci prichádza nový deň