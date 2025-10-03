Slzy, obavy aj vďačnosť. Bibiána Bardy odhalila, čo jej ukázali prvé mesiace po pôrode a ako sa zmenila

Tehotenstvo aj materstvo sú skúsenosťami, ktoré preveria každú ženu. Prinášajú vyčerpávajúce chvíle, ale aj obrovskú vďaku, radosť a silu, ktorú si mnohé mamy predtým ani nevedia predstaviť.
Na Instagrame sa Bibiána Bardy úprimne podelila o to, ako prežívala obdobie tehotenstva aj prvé mesiace po pôrode. Zverejnila video, v ktorom porovnala deväť mesiacov „s bruškom“ a deväť mesiacov po narodení dieťatka. K záberom pridala aj otvorené slová o tom, čo všetko pre ňu znamená materstvo a ako ju táto skúsenosť zmenila.
Náročné posledné mesiace tehotenstva
Bibiána Bardy si zaspomínala na obdobie, keď už odrátavala posledné dni pred pôrodom. Nešlo však o bezstarostné čakanie, ale práve naopak. Priznala totiž, že v tom čase to pre ňu bolo psychicky i fyzicky náročné.
„9 months in vs 9 months out. Ja si teda nejdem trendy v ničom, ale ako si to tak spätne pozerám… Tak si hovorím len WOW. To fakt toto dokážu ženské telá? Posledné dva mesiace pred pôrodom som chodila za Adamom každý deň a plakala, že prasknem, že to nie je možné, aby som to dala do termínu. Vďakabohu, že som nepraskla, ale praskla len tá voda (na termín skoro presne),“ napísala úprimne.
