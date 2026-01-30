Slovenský futbal je v obrovských problémoch: Huliak zobral zväzu peniaze. Toto bude nasledovať

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský, Lukáš Grinaj

Roland Brožkovič
TASR
Huliak vraj konal na základe podnetu hlavného kontrolóra, ktorý je ale paradoxne tajomníkom jeho strany.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) od štvrtka 29. januára 2026 prišiel dočasne o status prijímateľa verejných finančných prostriedkov. O túto výsadu ho pripravil minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.

Ako šéf rezortu informoval na tlačovej konferencii, konal na základe podnetu hlavného kontrolóra športu Jaroslava Maguru, ktorý v predchádzajúcich parlamentných voľbách kandidoval za Slovenskú národnú stranu (SNS) a v súčasnosti je tajomníkom Huliakovej Strany vidieka.

Slovenský futbalový zväz v tejto súvislosti médiám zaslal oficiálne stanovisko, z ktorého vyplýva, že voči rozhodnutiu ministra Huliaka sa bude brániť všetkými dostupnými prostriedkami. SFZ vo svojom stanovisku konštatuje, že minister cestovného a ruchu a športu aj naďalej pokračuje v snahách o zasahovanie do autonómie národného športového zväzu.

SFZ to odmieta

„SFZ bolo doručené stanovisko Hlavného kontrolóra športu, ako aj rozhodnutie Ministerstva cestovného ruchu a športu SR o dočasnom pozastavení financovania SFZ. Po oboznámení sa s týmito dokumentmi SFZ konštatuje, že zo strany Hlavného kontrolóra športu neboli vo vzťahu k SFZ zistené žiadne závažné nedostatky, a zároveň, že rozhodnutie ministerstva nemá pre takýto zásah dostatočný právny základ,“ uvádza sa v stanovisku strešnej organizácie futbalu na Slovensku.

Foto: TASR – Michal Svítok

„Je preto zrejmé, že dôvody označované ako „závažné“ neboli na tlačovej konferencii konkretizované nie pre prebiehajúcu kontrolu, ale zjavne preto, že zverejnenie obsahu predložených dokumentov by umožnilo verejnosti urobiť si jednoznačný záver o absencii dôvodov pre dočasné pozastavenie financovania. Označovanie vytýkaných údajných nedostatkov za „závažné“ považujeme za nedôvodné a vnímame ho ako krok smerujúci k jedinému cieľu – ovplyvniť blížiacu sa volebnú konferenciu SFZ,“ dodal zväz.

Zároveň, všetky doteraz ukončené kontroly zo strany MCRaŠ za roky 2023 a 2024 sa skončili tak, že SFZ bolo povinné vrátiť spolu 8 221,71 eur z celkovej poskytnutej sumy zo štátneho rozpočtu za dva roky vo výške 29 953 012 eur čo predstavuje 0,0274%.

„Dnes prišli aj výsledky kontroly použitia verejných prostriedkov vo výške 2 399 985 eur týkajúce sa výstavby štadióna v Prešove s výsledkom 0 EUR na vrátenie. Nijako sa teda nepotvrdili slová R. Huliaka z jesene 2025, že má na stole dôkazy, ktoré mu už teraz umožňujú odobrať akreditáciu SFZ”. Preto aj otvorenie ďalšej kontroly až na začiatku roku 2026 považujeme už len za pokus prekryť túto skutočnosť a “za každú cenu” nájsť dôvod a spôsob, ako pokračovať v zasahovaní do autonómie SFZ,“ dodal SFZ.

