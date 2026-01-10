Slovensku nemajú čo ponúknuť, ide im len o moc: Šimečka kritizuje, že Fico, Raši a Pellegrini nepredstavili krízový plán

Foto: TASR - Martin Baumann

Petra Sušaninová
TASR
PS kritizuje Rašiho, Pellegriniho a Fica.

Od stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov SR by líder opozičného PS Michal Šimečka očakával predstavenie plánu na vyvedenie Slovákov z „marazmu“, ale aj to, ako chce SR postupovať na medzinárodnej úrovni. Prezident SR Peter Pellegrini, predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) a premiér Robert Fico (Smer-SD) však podľa Šimečku ukázali, že im „ide len o seba“ a nie o to, ako vyviesť Slovensko z krízy.

„Títo traja páni už nemajú ani ambíciu, ani schopnosti niečo Slovensku ponúknuť. Ani v ekonomike, ani v zahraničnej politike. Im a špeciálne Robertovi Ficovi dnes ide iba o moc samotnú, o jej udržanie, o to, aby si liečil vlastné traumy, aby sa mstil. Vláde ide o nejaké kšefty, ale už jej vôbec nejde o to, ako vyviesť Slovensko z tejto krízy. A presne sa to ukázalo. A podľa mňa je to najlepší doklad toho, že naša krajina potrebuje zmenu,“ vyhlásil Šimečka na sobotnej tlačovej konferencii.

Aby Slovensko zvládlo náročné obdobie, nepotrebuje podľa neho nový rokovací poriadok parlamentu. „Potrebuje zmenu, vládu, ktorá sa bude zaujímať o starosti občanov, prinesie hospodársky rast, konečne vráti Slovensko do Európy, aby nebolo izolované, nestálo bokom, nebolo zraniteľné,“ doplnil.

Šimečka by očakával, že prezident, šéf parlamentu a premiér predstavia plán, ako vyviesť Slovensko z marazmu a aké opatrenia chcú prijať napríklad na naštartovanie hospodárskeho rastu. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok vyzval vládu, aby občanom povedala, ako chce budovať spojenectvá so zahraničnými partnermi, v akých formátoch chce byť naďalej aktívna a tiež ju vyzval, aby sa začala zúčastňovať na stretnutiach tzv. koalície ochotných.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Kroky vedú k destabilizácii Slovenska

PS zároveň považuje za nesprávny postup, aby nový blok v atómovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach stavala americká firma. „Treba si uvedomiť, že to nebude stáť 15 miliárd. Ako poznáme túto vládu, určite sa to predraží, bude to stáť možno 20 – 30 miliárd eur,“ povedal Šimečka s tým, že premiér tak urobil bez transparentného medzinárodného tendra a posúdenia odbornou verejnosťou. Nepovažuje to za dobrý krok aj v súvislosti so situáciou po tom, ako USA napadlo Venezuelu.

Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že kroky troch najvyšších ústavných činiteľov vedú k právnej a politickej destabilizácii Slovenska. „Prezident sa nedokázal dištancovať od škodlivej zahraničnej politiky Roberta Fica a plne sa prihlásil k politickej a právnej destabilizácii štátu,“ uviedla v stanovisku. Tvrdí tiež, že traja najvyšší ústavní činitelia nevedia ponúknuť Slovensku pozitívnu víziu.

Traja najvyšší ústavní činitelia deklarujú zhodu pri zásadných otázkach týkajúcich sa záujmov SR na domácej i zahraničnej scéne. Vyplýva to z ich vyjadrení po spoločnom sobotňajšom obede v paláci Bratislavského hradu.

Slovensko a USA podpíšu dohodu: Zúčastní sa aj Fico. Priblížil, čo všetko spolupráca umožní

