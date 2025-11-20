Slovensko zasypáva sneh: Začínajú komplikácie na cestách, to najhoršie ale ešte len príde

Na Slovensku dnes výrazne sneží, najmä vo výškach nad 400 metrov. Zrážkové pole sa dopoludnia presunulo nad stredné oblasti, kde sa dážď rýchlo menil na sneh. Okolo 13.00 začalo snežiť vo veľkej časti stredného Slovenska a miestami vznikla snehová vrstva do 5 cm.
Sneženie postupuje smerom na východ. Doprava zaznamenala viaceré problémy, najmä v horských oblastiach. Najkritickejšia situácia je na horskom priechode Čertovica, ktorý popoludní krátko uzavreli pre intenzívny sneh a šmykľavý povrch, no cestári ju po zásahu sprístupnili. Ostatné horské priechody sú prejazdné, hoci pokryté kašovitým či utlačeným snehom. O téme informuje iMeteo.
Snehová kalamita
V piatok (21. 11.) s vysokou pravdepodobnosťou zasiahne časť Slovenska snehová kalamita. Výdatnejšie sneženie sa má vyskytnúť na strednom a východnom Slovensku, na Spiši a v Šariši a v blízkom okolí. Na území SR je nutné počítať aj s vetrom. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
„V najbližších hodinách a dňoch sa črtá veľmi zaujímavá synoptická situácia, ktorá do našej oblasti prinesie zásadnú zmenu v počasí. Väčšina územia sa postupne dočká prvých snehových vločiek, v niektorých oblastiach sa však môže vyskytnúť prvá tohtosezónna snehová kalamita,“ uviedli meteorológovia. Podotkli, že zrážky, ktoré budú spočiatku v nižších polohách miestami aj dažďové, sa budú meniť na sneženie.
Na strednom a východnom Slovensku by v piatok podľa SHMÚ malo napadnúť okolo päť centimetrov snehu. Najmenej zrážok má byť na západe krajiny. Nižšia pravdepodobnosť snehových zrážok je aj na krajnom juhu, kde bude podľa ústavu výrazná časť zrážok v daždi. Na Spiši a v Šariši a v blízkom okolí má napadnúť okolo 20 centimetrov snehu. Vietor má zosilnieť najmä na západnom a východnom Slovensku. Situácia sa však ešte môže zmeniť.
Nahlásiť chybu v článku