Ľudia pískali a volali hanba či ŠtB: Babiš položil kvety na Národnej triede, po vypočutí si nadávok odišiel do kaviarne

Foto: TASR/AP

Zuzana Veslíková
SITA
Andrej Babiš sa ohradil.

Do pokoja pražskej kaviarne odišiel líder českého hnutia ANO Andrej Babiš po nepríjemnom zážitku z Národnej triedy, kde ho v pondelok počas sviatku 17. novembra čakali nadávky do „eštebákov“ a pískanie. Informuje o tom web Blesk. Na Národnej triede položili kvety pri pietnom mieste pripomínajúcom udalosti 17. novembra 1989.

Niektorí ľudia na Národnej triede pískali a volali „hanba“ či „ŠtB“. Z davu sa však ozvali aj ojedinelé zavolania „Nech žije Babiš“ alebo „Nech žije Andrej“.

„Nikdy som nebol eštebák“

Babiš novinárom na Národnej triede stručne povedal, že význam 17. novembra spočíva v tom, že krajina získala slobodu, demokraciu či slobodné voľby. Protesty proti sebe na Národnej triede dal Babiš do súvislosti s tým, že sa podľa neho opäť aktivizoval spolok Milion chvilek. „Nikdy som nebol eštebák, ja som nikdy nič nepodpísal, ja som vyhral všetky súdy,“ vyhlásil.

Bývalý a pravdepodobne budúci český premiér Babiš bol za normalizácie členom KSČ a pracovníkom podniku zahraničného obchodu. Podľa dokumentov slovenského Ústavu pamäti národa sa v roku 1980 stal dôverníkom Štátnej bezpečnosti a o dva roky neskôr ho komunistická tajná polícia získala na spoluprácu ako agenta s krycím menom „Bureš“, pripomína Blesk.

Babiš vedomú spoluprácu s ŠtB popiera a roky viedol na Slovensku súdne spory. Nakoniec uzavrel dohodu so slovenským ministerstvom vnútra, ktoré uznalo, že Babiš bol v dokumentoch niekdajšej Štátnej bezpečnosti ako agent evidovaný neoprávnene, dodáva portál.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Námestí slobody v Bratislave odhalili Pamätník novembra 1989. Jeho silu znázorňuje 407 odliatkov stôp

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny PoliakovNebyť obyčajného elektrikára, Nežná revolúcia by možno neprebehla. Prebudil milióny Poliakov
Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firmaGabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí: V Škandinávii sa dá zarobiť aj 12-tisíc eur, ubytovanie často platí firma
Ivana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v TatráchIvana žije v Austrálii, kde si zarobíte minimálne 2 000 eur mesačne. Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetkoNajhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobodeNajväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využijeHľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadouZ dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac