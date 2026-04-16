Slovensko už nebude proti pôžičke 90 miliárd pre Ukrajinu. Proti bol aj Orbán, teraz je všetko inak

Lídri EÚ sa ešte v decembri dohodli na úvere pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur financovaného zo spoločného dlhu. Slovensko, Česko a Maďarsko sa dohodli na výnimke, s ktorou sa nepripoja k spoločným garanciám ani k splácaniu úrokov. Vyplatenie pôžičky však blokoval až do samého konca maďarský premiér. Pridalo sa aj Slovensko.
Orbán tvrdil, že prehodnotiť svoju podporu ho prinútilo prerušenie dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba, pre ktoré Budapešť blokovala aj 20. balík protiruských sankcií EÚ.
Slovensko už nebude proti pôžičke 90 miliárd eur pre Ukrajinu, stále však bude blokovať nový balík sankcií proti Rusku. Informáciu priniesol Denník N a potvrdil ju minister Blanár. 20. sankčný balík budeme blokovať, kým nedostaneme záruky obnovenia prevádzky ropovodu Družba.
Zelenskyj povedal, že do konca apríla ropovod opravia
Ropovod Družba, ktorým sa ruská ropa dopravuje do Maďarska, bude opäť v prevádzke do konca apríla, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pokiaľ ide o ropovod, ako sme sľúbili, do konca apríla bude opravený. Nie úplne, ale dostatočne na to, aby fungoval,“ povedal Zelenskyj v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom.
„Pevne veríme, že to bude v súlade s ďalšími záväzkami krajín EÚ, predovšetkým Maďarska, ktoré blokovali niektoré pre nás dôležité rozhodnutia,“ dodal ukrajinský prezident s tým, že je pripravený stretnúť sa s víťazom parlamentných volieb v Maďarsku Péterom Magyarom.
Nahlásiť chybu v článku