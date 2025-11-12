Slovensko tvrdo odmieta prijímať migrantov: Opäť sme sa vzopreli EÚ, Fico vraj nechce ani nič platiť

Ilustračná foto: SITA/AP

Martin Cucík
SITA
Proti systému solidarity sa postavili Poľsko, Maďarsko a Slovensko.

Európska komisia v rámci svojej prvej výročnej správy o azyle a migrácii označila Španielsko, Taliansko, Grécko a Cyprus za krajiny „pod migračným tlakom“. Tieto štáty zaznamenali v minulom roku „neprimerane vysoký počet“ príchodov migrantov, vrátane tých zachránených na mori.

V dôsledku toho budú tieto krajiny v roku 2026 profitovať zo solidarity ostatných členských štátov Európskej únie, ktorá sa prejaví buď presunom utečencov na ich územie, alebo finančným príspevkom. Európska komisia navrhla mechanizmus nazvaný Ročný solidaritný fond, ktorý určí celkový počet utečencov na presun a výšku príspevkov jednotlivých krajín.

20-tisíc eur za každého neprijatého utečenca

Každý členský štát, okrem tých pod migračným tlakom, musí prispieť v pomere k svojej populácii a HDP tromi spôsobmi – presunom utečencov, zaplatením 20-tisíc eur za každého neprijatého utečenca alebo financovaním operačnej podpory v krajinách pod tlakom.

Minimálny rozsah solidarity je stanovený na 30-tisíc presunov a 600 miliónov eur finančných príspevkov. Medzi krajinami, ktoré majú povinnosť prispieť, sú aj Belgicko, Bulharsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko či Fínsko. Niektoré z nich môžu požiadať o výnimku, ak čelia „významnej migračnej situácii“.

Slovensko sa vzoprelo

Proti systému solidarity sa však postavili Poľsko, Maďarsko a Slovensko. Premiéri týchto krajín už vyhlásili, že nebudú implementovať pravidlá EÚ a odmietajú prijať utečencov alebo finančne prispieť.

Poľsko nebude prijímať migrantov podľa Migračného paktu. Ani za to nezaplatíme,“ uviedol na platforme X poľský premiér Donald Tusk.

Ilustračná foto: SITA – Tomáš Bokor

Eurokomisár pre vnútorné záležitosti Magnus Brunner priznal, že Budapešť a Varšava doteraz nepredložili implementačný plán. Podľa vysokého predstaviteľa EÚ by neplnenie povinností mohlo viesť k začatiu konania o porušení práva EÚ, keďže regulácia nadobudne účinnosť v júni 2026.

Európska komisia vidí zlepšenie

Prvé hodnotenie nových migračných pravidiel je plánované na júl budúceho roka. Európska komisia zároveň konštatuje zlepšenie migračnej situácie v EÚ, keďže nelegálne prekročenia hraníc v období od júla 2024 do júna 2025 klesli o 35 %.

Výzvou však zostávajú nelegálne pohyby migrantov v rámci EÚ a zneužívanie migrácie zo strany Ruska a Bieloruska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviacKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte. Toto bolelo najviac
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny
Exkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvekExkluzívne: Detským ambulanciám došla trpezlivosť. Ospravedlnenky majú voľne dostupné v čakárni, môže si ich zobrať ktokoľvek
Ubytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoroUbytujete sa za 13 € a najete za 10 €: Najkrajšie vianočné trhy v Európe pre rok 2025 máme len na skok. Začínajú už čoskoro
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo priečiZaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?Žije v prenajatom byte, nemá auto a po meste chodí s batohom: Kto je Zohran Mamdani, prvý moslimský starosta New Yorku?

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac