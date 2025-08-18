Slovensko stále nedostalo očakávané hasičské autá, tvrdí exminister vnútra. Hovorí o podvode

Foto: TASR (Martin Baumann)

Tomáš Mako
TASR
Zazmluvnené hasičské autá nie sú podľa Mikulca dodávané, rezort vnútra to odmieta.

Firma LRK Trading, s ktorou ministerstvo vnútra uzavrelo zmluvu na dodávku 80 kusov hasičských vozidiel kategórie B1, ktoré sú najviac využívané, ich nedodáva. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil opozičný poslanec parlamentu a exminister vnútra Roman Mikulec (Slovensko, KÚ, Za ľudí).

Myslí si, že firma nevie zabezpečiť dodávky z finančných dôvodov. Ministerstvo vnútra (MV) SR to odmieta a argumentuje, že jeho súčasné vedenie nakupuje techniku transparentne, hospodárne a v súlade s legislatívou.

Mikulec priblížil, že dodávateľská firma bola pred uzatvorením zmluvy neznáma v prípade odovzdávania hasičskej techniky. Demonštroval, že 19. 12. 2024 bol dodaný prvý prototyp hasičského vozidla, bolo to ale len formálne dodané vozidlo z poľskej firmy.

Najskôr faktúra, až potom objednávka, podľa ministerstva aj ÚVO je všetko v poriadku

V ten istý deň bolo podľa Mikulcových slov vozidlo vyfakturované, avšak podľa rámcovej zmluvy bola deklarovaná najskôr objednávka, potom faktúra. Doplnil, že objednávka bola vystavená 23. 12. 2024. „Ktorá firma na Slovensku najskôr fakturuje a potom objednáva,“ pýtal sa s tým, že celá situácia sa mu javí ako podvod.

Rezort vnútra zdôraznil, že celý proces obstarávania hasičskej techniky bol predmetom dôkladnej kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). „Podnet na kontrolu podal pán Mikulec, čím verejné obstarávanie hasičských áut pozdržal o niekoľko mesiacov. Táto kontrola bola ukončená 7. apríla a jej výsledok doručený 8. apríla potvrdil, že ministerstvo vnútra nepochybilo a postupovalo v plnom súlade so zákonom,“ vysvetlilo MV.

Hraničný termín už prešiel, od ministra chcú, aby odstúpil

Mikulec ďalej argumentoval, že podľa rámcovej dohody z júna 2024 malo byť do 12 mesiacov dodaných minimálne 30 kusov vozidiel, do súčasnosti minimálne 66 kusov. Mikulec chce vedieť, kde sú chýbajúce vozidlá a prečo nedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) návrh na odstúpenie od zmluvy. „Firma jednoducho nemá peniaze,“ myslí si Mikulec.

Šutaj Eštok nevie podľa poslanca Gábora Grendela (Slovensko, KÚ, Za ľudí) vybaviť adekvátnu techniku pre hasičov, a teda nie je schopný splniť to, pre čo je ministrom. Aj preto by mal podľa Grendelovho názoru odstúpiť.

Podľa ministerstva však bolo v rámci projektu na dodávku 80 kusov hasičskej techniky Hasičskému a záchrannému zboru doteraz odovzdané jedno testovacie vozidlo v roku 2024, v hodnote 574 243,20 eura, ktoré bolo uhradené z prostriedkov MV, keďže v čase jeho dodania ešte nebola ukončená kontrola ÚVO.

„Druhé vozidlo bude Hasičskému a záchrannému zboru odovzdané do konca augusta a od septembra sa začnú pravidelné dodávky ďalších vozidiel,“ deklaroval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na Slovensku sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie: V týchto mestách pribúdajú prípady, prijaté boli opatrenia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva
Woodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekonáWoodstock mal byť zlatou baňou, skončil napokon v strate. Legendárny festival sa ale stal kultom, ktorý už nič neprekoná
Pivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problémPivo za 2,70 €, vyprážaný syr s hranolčekmi za 9 €: Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €, s týmto sme mali problém
Bola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár HamšíkBola som na výjazde so sanitkou: „Ak človek skolabuje a nikto nezačne resuscitáciu, tak je po ňom“, hovorí lekár Hamšík
Ivan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredníkIvan Korčok v 1 na 1: Šaško je politická mŕtvola. Ficova vláda ukazuje občanom prostredník
Filip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiťFilip tvorí hudbu k svetoznámym filmom či počítačovým hrám: Vytváram ju doma na Slovensku, dá sa tým dobre uživiť
Trhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dníTrhali ich psy, nechali ich vykrvácať. Berlínsky múr pripravil o život stovky ľudí, svet rozdelil na 10 316 dní
Pivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušliPivo za 3,50 €, Mojito za 7,50 €: Chceli sme sa okúpať zadarmo v „slovenskom mori“. Po 2 hodinách sme ušli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac