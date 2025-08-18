Na Slovensku sa šíri nebezpečné infekčné ochorenie: V týchto mestách pribúdajú prípady, prijaté boli opatrenia

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
TASR
Pribudli viaceré nové prípady, situácia je vážna.

V priebehu uplynulého týždňa pribudlo v Hurbanove 13 nových ochorení na vírusovú hepatitídu typu A. Podobne je na tom aj rómska osada Jegenéš v okrese Galanta, kde pribudlo počas uplynulého týždňa šesť nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Hygienici zaznamenali v osade celkovo 34 prípadov žltačky.

Podľa RÚVZ bolo kumulatívne v Hurbanove k 18. augustu 2025 hlásených spolu 81 ochorení v rámci dvoch epidemiologických ohnísk. „V prvom bolo hlásených sedem nových prípadov. Boli evidované v rámci jednej rodiny, ktorej členovia bývajú na 12 rôznych adresách v meste Hurbanovo,“ uviedla Denisa Masárová z komárňanského RÚVZ. Nové ohnisko nákazy sa podľa jej slov vytvorilo v rámci jednej 25-člennej rodiny. V nej je aktuálne šesť ochorení na žltačku typu A.

Realizuje sa ohnisková dezinfekcia

„V okrese Galanta evidujeme epidemický výskyt ochorenia na VHA v komunite žijúcej v podmienkach s nízkym hygienickým štandardom bývania v osade Jegenéš v obci Tomášikovo. Prvé ochorenie bolo hlásené 18. júna u žiaka základnej školy vo vekovej skupine päť- až deväťročných,“ priblížili hygienici. Kumulatívne bolo hlásených ku dňu 18. augusta z tejto osady 34 ochorení na VHA.

V súvislosti so šírením infekčného ochorenia v Hurbanove boli v meste prijaté viaceré opatrenia. Hygienici sa snažia lokalizovať ohniská nákazy, vykonáva sa lekársky dohľad a imunizácia nariadená pre všetky kontakty chorých osôb. Realizuje sa tiež ohnisková dezinfekcia spolu s dezinfekciou artézskej studne, ktorú využívajú obyvatelia Hurbanova ako zdroj pitnej vody.

