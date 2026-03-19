Slovensko sa prepadlo: Zverejnili rebríček najšťastnejších krajín sveta, predbehol nás Uzbekistan

Slovensko sa v najnovšom rebríčku najšťastnejších krajín na svete prepadlo z minuloročnej 45. priečky na 54. miesto, uvádza sa vo Svetovej správe o šťastí za rok 2026. Susedné Česko skončilo o dve miesta horšie než vlani a obsadilo 20. pozíciu.
Najšťastnejšou krajinou sveta zostáva už deviaty rok po sebe Fínsko. „Fíni nie sú posadnutí snahou byť šťastní. Sú spokojní s tým, čo majú, a vážia si malé veci,“ uviedol spoluautor správy Jan Emmanuel De Neve.
Na druhom mieste skončil Island, po ktorom nasleduje Dánsko. Na štvrtom mieste prekvapivo figuruje Kostarika. Tá sa stala najväčším skokanom, keď sa v rebríčku posunula z 23. miesta až do prvej päťky, čo autori pripisujú silným rodinným a komunitným väzbám. Prvú desiatku najšťastnejších krajín dopĺňajú Švédsko, Nórsko, Holandsko, Izrael, Luxembursko a Švajčiarsko.
Medzi Uzbekistanom a Bahrajnom
Päťdesiate štvrté Slovensko sa nachádza medzi Uzbekistanom a Bahrajnom, ale zanechalo za sebou také členské štáty Európskej únie (EÚ) ako Cyprus (62.), Portugalsko (69.), Chorvátsko (70.) či Maďarsko (74). Na konci rebríčka zostáva Afganistan, predposledné je Sierra Leone.
Svetová správa o šťastí vychádza z údajov Gallupovho ústavu, v rámci ktorých obyvatelia hodnotia kvalitu svojho života na stupnici od nuly po desať a výsledky za posledné tri roky sa spriemerujú. Okrem ekonomickej prosperity zohrávajú úlohu aj dĺžka života, sociálne väzby, osobná sloboda či vnímanie korupcie.
