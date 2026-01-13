Slovensko sa dostalo medzi absolútnu elitu: Závidieť nám môže väčšina krajín, náš pas je mimoriadne silný

Ilustračná foto: Unsplash/TASR - Martin Baumann

Roland Brožkovič
Rebríček tak nehodnotí len komfort cestovania, ale nepriamo aj postavenie krajín na globálnej mape sveta.

Cestovný pas sa vo svete stal symbolom slobody pohybu, ale aj akýmsi odrazom politickej sily, diplomacie a medzinárodných vzťahov jednotlivých krajín. Kým s niektorými pasmi sa ich držitelia dostanú do desiatok krajín bez víz či zdĺhavých kontrol, iní musia pri každej ceste počítať s byrokraciou a obmedzeniami.

Práve na tomto princípe vznikajú pravidelne aktualizované rebríčky „najsilnejších“ cestovných pasov, ktoré porovnávajú, do koľkých štátov môžu ľudia cestovať bez víz alebo s vízami po prílete. Rebríček tak nehodnotí len komfort cestovania, ale nepriamo aj postavenie krajín na globálnej mape sveta.

Piaty najsilnejší pas

Prestížny rebríček Henley Passport Index ukazuje, že Slovensko má stále mimoriadne silný pas a nachádzame sa medzi absolútnou elitou. Náš pas je piaty najsilnejší na svete, s bezvízovým prístupom do 184 z 227 sledovaných krajín. O túto priečku sa delíme so štyrmi krajinami, ktorými sú Maďarsko, Portugalsko, Slovinsko a Spojené arabské emiráty.

Pomerne prekvapivo, až za nami sa v rebríčku ocitli krajiny ako Česká republika (6. miesto), Chorvátsko (6. miesto), Kanada (8. miesto) či Monako (12. miesto). Menej prekvapivé, pri pohľade na súčasnú politickú situáciu, sú Spojené štáty americké na desiatom mieste.

Na prvom mieste rebríčka sa ocitol Singapur (prístup do 192 krajín), na delenom druhom mieste sa ocitli Japonsko a Južná Kórea a tretie sú Dánsko, Luxembursko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko. Na opačnom konci rebríčka skončili krajiny ako Afganistan, Sýria a Irak.

