Slovensko prehralo proti Lotyšsku, zo skupiny s istotou nepostúpime

Slovenskí hokejisti nastúpili na svoj šiesty zápas na 88. majstrovstvách sveta v Štokholme proti Lotyšsku v bránke so Samuelom Hlavajom. V prvej obrane hrali Dávid Mudrák a Samuel Kňažko a v elitnom útoku Samuel Takáč, kapitán Matúš Sukeľ a Adam Sýkora. Na tribúne zostali brankár Adam Húska, obranca Dávid Romaňák a prvýkrát na turnaji nehral útočník Dalibor Dvorský.

Tímy nastúpili v týchto zostavách: Slovensko: Hlavaj – Kňažko, Mudrák, Koch, Grman, Rosandič, Golian, Beňo – Takáč, Sukeľ, Sýkora – Regenda, Krištof, Lantoši – Honzek, Čederle, Chromiak – Hrehorčák, Roman, Čajkovič – Kašlík

Lotyšsko: Gudlevskis – Zile, Jaks, Rubinš, Mamčics, Freibergs, Komuls – Balcers, Abols, Daugaviš – Ravinskis, Tralmaks, Ločmelis – Batna, Dzierkals, Bukarts – Egle, Lavinš, Andersons

Napriek tomu, že Slovensko si v úvodných troch minútach vypracovalo tri gólové príležitosti, ako prvý strelili gól Lotyši, hneď z prvej strely na našu bránku v tretej minúte. Slovensko dokázalo vyrovnať v presilovej hre, kedy v desiatej minúte prekonal Gudlevskisa Čederle.

Úvod druhej tretiny sa opäť niesol v znamení gólu Lotyšov, chybu Sukeľa využil Locmelis v čase 1:31. Lotyši dokázali streliť v šiestej minúte aj tretí gól, presadil sa Bukarts. Táto tretina nám nevychádzala absolútne v ničom, v 15. minúte sme inkasovali aj štvrtý gól. Za celú tretinu sme vyslali na lotyšskú bránku len 5 striel, Lotyšsko na tú našu 12.

Ani tretiu tretina sme nezačali tak, ako sme potrebovali. Za úvodné tri minúty nás Lotyši nepustili k ničomu a pomer striel bol z nášho pohľadu 0:7. Regenda síce v šiestej minúte nastrelil žrď lotyšskej bránky, no z našej strany to bol jeden z mála svetlých momentov. Štyri minúty pred koncom zápasu sme odvolali Samuela Hlavaja, no hra bez brankára priniesla iba gól Lotyšov.

Slovensko prehralo s Lotyšskom 1:5.

Posledný zápas na turnaji odohrá Slovensko v utorok 20. mája o 16:20 proti Fínsku.