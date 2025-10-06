Slovensko ovplyvní búrka Amy: Nezabudnite si dáždnik, počasie bude divoké. Okrem hmly a vetra môžu padať aj vločky

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
Slovensko čaká sychravý pondelok, na horách sa môžu objaviť aj vločky.

Ráno prinieslo sivú oblohu a chlad, ktorý sa dnes z našej krajiny len tak nevytratí. Po víkende sa Slovensko prebúdza do dňa, ktorý sa už na prvý pohľad nesie v duchu októbra. Obloha bude zatiahnutá, miestami zaprší a vo vyšších polohách sa objaví aj sneh.

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) a portálu iMeteo sa stred tlakovej níže presúva z južnej Škandinávie nad Poľsko. Tento systém k nám prináša oklúzny front, ktorý sa od severozápadu pomaly nasúva nad naše územie. Spolu s ním prichádza aj vlhkejší a chladnejší vzduch, ktorý dnes ovplyvní počasie na väčšine územia.

Dážď, hmla a chlad, ktorý sa dnes nezmení

Počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa pridajú aj prehánky. Oblačnosť sa môže prechodne zmenšiť, najmä na východe a v Banskobystrickom kraji, no len dočasne. Na západe a v Žilinskom kraji bude pršať častejšie.

Vo vysokých polohách Tatier a v iných horských oblastiach sa dážď zmení na sneh, takže ráno môžu byť vrcholky hôr opäť poprášené bielou vrstvou. Predpoludním sa miestami objaví aj hmla, ktorá zníži viditeľnosť a môže skomplikovať dopravu. S hmlou treba počítať približne do 9.00 h v celom Banskobystrickom kraji i v okresoch Poprad a Liptovský Mikuláš.

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Najvyššie denné teploty sa dnes vyšplhajú len na +11 až +16 °C, no v Žilinskom a miestami aj v Trenčianskom kraji zostanú ešte nižšie, len +7 až +11 °C. Na horách vo výške okolo 1500 metrov bude približne +3 °C. Ako uvádza iMeteo, najchladnejšie počasie sa očakáva na severe krajiny, kde sa aj popoludní teploty udržia len tesne nad desiatimi stupňami.

Vietor sa ozve len miestami

Vietor bude väčšinou slabý až mierny, so smerom od západu až severozápadu. Ojedinele môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť približne 45 km/h. Zrážky nebudú výrazné, pôjde prevažne o slabý dážď do 3 mm, na krajnom západe môže napršať o niečo viac, do 8 mm. Nad 1800 metrov sa môže vytvoriť tenká vrstva snehu s hrúbkou približne 2 cm.

O niečo príjemnejšie teploty čakajú východ krajiny, kde sa ortuť teplomera priblíži k +15 až +16 °C. Na západe bude chladnejšie, približne +12 °C, stredné Slovensko zostane najchladnejšie s teplotami okolo +9 až +11 °C.

Zajtra sa ochladenie udrží, na severe sa pridajú prehánky

Ani utorok neprinesie zmenu k lepšiemu. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa naše územie bude nachádzať v chladnejšom a vlhkom vzduchu medzi tlakovou výšou nad nemecko-francúzskym pohraničím a vypĺňajúcou sa tlakovou nížou nad Poľskom. Počas dňa bude premenlivá oblačnosť, na severe miestami až veľká.

Foto: TASR/František Iván

Ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď, vo vysokých horských oblastiach opäť sneženie. Ráno a dopoludnia sa môže objaviť hmla, predovšetkým v údoliach, kde teploty klesnú na +9 až +4 °C, lokálne aj k +2 °C. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi +13 a +18 °C, v Žilinskom kraji a na Spiši zostane chladnejšie, len +8 až +13 °C. Vietor bude prevažne severný, s rýchlosťou 10 až 30 km/h, na strednom Slovensku a v noci sa miestami úplne utíši.

Počasie sa tak aj v utorok udrží v typickom jesennom režime. Obloha bude premenlivá, miestami zaprší a ranný chlad sa bude opierať o vlhký vzduch, ktorý sa nad naším územím udrží aj v ďalších dňoch. Ak sa teda chystáte von, určite si nezabudnite dáždnik, teplé oblečenie a trochu trpezlivosti, slnko si bude musieť na svoj návrat ešte počkať.

