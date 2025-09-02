Slovensko môže len ticho závidieť: Poľská ekonomika bleskovo rastie, krajina sa zaradila medzi top 20 na svete

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Poľsko zároveň dosiahlo prvé miesto aj v raste reálneho disponibilného príjmu na obyvateľa.

Poľsko sa zaradilo medzi dvadsiatku krajín sveta s hospodárstvom presahujúcim bilión dolárov, uviedol v utorok pred rokovaním vlády poľský premiér Donald Tusk. Zdôraznil, že ide o historický úspech a podľa neho to nebude posledný krok v posilňovaní poľskej ekonomiky. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a príspevku premiéra na sieti X.

Tusk pripomenul, že Poľsko patrí medzi štáty s najvyšším tempom rastu hrubého domáceho produktu v Európe. Podľa údajov poľského štatistického úradu sa HDP krajiny v druhom štvrťroku medziročne zvýšil o 3,4 percenta. „Tento historický úspech je pôsobivý, ale nie je to naše posledné slovo. Ďalší rozvoj závisí od nášho spoločného úsilia,“ okomentoval to premiér.

Poľsko predbehlo aj najväčšie veľmoci

Tusk zároveň uviedol, že Poľsko dosiahlo prvé miesto aj v raste reálneho disponibilného príjmu na obyvateľa. Kancelária predsedu vlády spresnila, že od konca roka 2023 tento ukazovateľ rastie rýchlejšie než v Nemecku, Francúzsku či USA. „Poliaci získali do peňaženiek rekordné množstvo peňazí, viac ako v ktorejkoľvek inej rozvinutej krajine,“ uviedla kancelária.

Minister financií a hospodárstva Andrzej Domaňski už v júli avizoval, že Poľsko sa v roku 2025 môže zaradiť medzi 20 najväčších svetových ekonomík.

