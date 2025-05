Slovensko lieta v problémoch: Naša krajina má na krku žalobu, údajne porušujeme práva detí z Ukrajiny

Slovenská komora učiteľov (SKU) podáva žalobu na Slovenskú republiku zatiaľ vo forme podnetu na Európsku komisiu a ďalšie orgány. Dôvodom má byť pokračujúce porušovanie ľudských práv detí z Ukrajiny a neefektívne čerpanie získaných financií.

Žalobe vo forme podnetov na Európsku komisiu, OSN a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov OSN predchádzalo viacero upozornení od SKU. Medzi ne patrili upozornenia doručené európskym aj slovenským orgánom.

Neefektívne čerpanie financií

Podľa SKU štát závažne porušuje ľudské práva detí utečencov najmä z Ukrajiny a neefektívne čerpá štrukturálne fondy. Odvoláva sa pritom na nedávnu vládnu analýzu z apríla 2025, podľa ktorej Slovensko na Ukrajincoch výrazne zarobilo, no zato investovalo do nich málo peňazí – vrátane detí z cudziny.

Ako príklad komora uvádza to, že Slovensko dostalo od EÚ okolo 100 miliónov eur na kapitol školstva. Ten má byť navýšený aj pre vyšší počet cudzineckých detí, ako v predchádzajúcich obdobiach. Peniaze sa podľa SKU investovali na prerábky škôl, no nie do jazykovej, psychosociálnej či kariérovej podpory, ktorú potrebovali práve deti z Ukrajiny.

Okrem toho má tisíckam detí hroziť predčasné ukončenie školskej dochádzky, čo pre ne predstavuje nemalé riziko. „Štát neurobil pre tieto deti takmer nič a ani nič nepripravuje,“ píše SKU.

Zlé zaobchádzanie a slabá podpora

Komora tiež eviduje prípady, kedy bolo deťom z cudziny zakázané rozprávať v škole v ich materinskom jazyku. Medzi ďalšie obmedzenia patrilo aj rušenie ich voľného pohybu cez prestávky, nedostatočný systém doučovania a celkového zaobchádzania.

Jazyková podpora je problémom aj z pohľadu školského zákona. Ten predpokladá výrazne vyššie náklady na jej obstaranie, ako boli doteraz vynaložené. Za minulý rok sa takéto náklady vyšplhali iba na pol milióna eur. V prepočte z 20-tisíc cudzineckých detí štát nakúpil celoročný jazykový kurz pre jedno dieťa (podľa Katalógu podporných opatrení) iba za 25 eur.

Podľa SKU je dôvodom takýchto nízkych nákladov na jazykovú podporu cudzineckých detí to, že sa im kurzy neposkytovali.

Rovnako slabú pomoc majú deti dostávať aj v oblasti psychologickej pomoci, diagnostiky či odbornej intervencie. Tisíckam detí má tak hroziť postraumatická stresová porucha, strata zmyslu života a prípadná radikalizácia.

Neaktuálne informácie aj zlyhania v digitalizácii

Nedostatky komora vidí napríklad aj v legislatívnych či odborných výkladoch na webstránke ukrajina.minedu.sk. Na tú SKU upozorňovalo v súvislosti s tým, že dostupné texty neprešli odbornou diskusiou ani legislatívnou kontrolou.

Viaceré informácie na stránke sú podľa nich ešte z roku 2022 a od začiatku vojny na Ukrajine nepripravilo potrebné usmernenia, materiály a kroky, ako utečenecké deti začleňovať do škôl.

SKU preto najvyššie orgány, ktoré poskytujú ochranu práv detí, žiada o okamžité rokovania.