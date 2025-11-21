Slovensko je zasypané snehom: Zimnú idylku kazí chaos na cestách, napadli desiatky centimetrov

Stredné a východné Slovensko aktuálne zažívajú prvú tohtosezónnu snehovú kalamitu a situácia sa tak skoro nezlepší. Na cestách pribúdajú stále nové komplikácie a cestári robia čo môžu.
Husté sneženie a vietor spôsobujú vážne komplikácie najmä na strednom a severnom území. Aj keď zrážky slabnú a miestami prechádzajú do dažďa, na cestách sa kopia nehody a dohľadnosť je znížená. Úplne uzavreté sú horské priechody Vernár a Čertovica, na Donovaloch majú kamióny obmedzenia, informuje iMeteo.
Zdržanie hlásia aj na diaľnici D1 pri Poprade a na viacerých úsekoch v okolí Spiša. Problémy sú aj na železnici. Viaceré vlaky majú výrazné meškania a na trati Švedlár – Nálepkovo padol strom. Energetici zároveň riešia rozsiahle výpadky elektriny v oblastiach pod Tatrami aj pri Vranove nad Topľou. Na takej Jasnej napadlo až 20 cm nového snehu a keď sa nepozeráme na cesty, tak idem o zimnú idylku.
SHMÚ vydalo výstrahy
Dnes zároveň môže počas celého dňa na strednom a východnom Slovensku snežiť. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého aj druhého stupňa. Upozorňuje aj na silný vietor, snehové jazyky a záveje. Výstraha druhého stupňa pred snežením platí pre takmer celý Prešovský kraj a okresy Gelnica, Košice – okolie, Rožňava a Spišská Nová Ves.
„Očakáva sa výskyt silného sneženia, pri ktorom spadne 35 až 40 centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (dopravu a pohyb osôb). Predpokladaná výška nového snehu je v danom ročnom období a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká,“ skonštatovali meteorológovia.
Výstrahu prvého stupňa pred snežením vydali pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Detva, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Košice mesto, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín. SHMÚ ďalej upozorňuje na výskyt snehových jazykov a závejov, a to v celom Prešovskom, Košickom a Žilinskom kraji a okresoch Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Platia tam výstrahy prvého aj druhého stupňa.
Silný vietor priemernej rýchlosti 45 kilometrov za hodinu očakáva SHMÚ v okresoch Košice mesto, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava a Trebišov. Silný vietor na horách sa môže v piatok vyskytnúť v okresoch Dolný Kubín, Martin, Ružomberok a Žilina. Aj v týchto okresoch platí výstraha prvého stupňa.
