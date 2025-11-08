Slovensko chystá revolúciu v manželstvách: Nový zákon má zaviesť jednoduchšie rozvody a pribudne aj nový typ majetku

Foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Návrh zákona predpokladá účinnosť 1. júla 2027.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov by sa mohlo nahradiť spoločným imaním manželov. Taktiež by sa mohol zaviesť inštitút tzv. nesporového rozvodu. Novým dôvodom neplatnosti manželstva by mohol byť nepoctivý úmysel. Vyplýva to z návrhu nového Občianskeho zákonníka, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.

Spoločné imanie manželov by mohlo podľa MS mať dve podoby, zákonnú a zmluvnú. Zákonná podoba spoločného imania manželov vychádza zo zásady, že všetky aktíva a pasíva nadobudnuté počas trvania manželstva, s výnimkami výslovne určenými zákonom, tvoria spoločné imanie manželov. V jeho zákonnej podobe vzniká spoločné imanie manželov za predpokladu, že manželia neuzavreli zmluvu, ktorá by modifikovala jeho zákonnú podobu.

Pravidlá pre nakladanie s imaním

Navrhovaná právna úprava zároveň stanovuje pravidlá pre nakladanie s týmto imaním – od bežných úkonov až po významné právne konania, ktoré si vyžadujú súhlas oboch manželov, ako aj právne následky nedostatku súhlasu niektorého z manželov.

Manželia, ako aj snúbenci, sa však môžu od zákonnej podoby spoločného imania manželov odchýliť a v intenciách zákona sa môžu dohodnúť o zúžení alebo rozšírení spoločného imania, alebo sa môžu dohodnúť na oddelenom majetkovom režime, kedy spoločné imanie manželov nevznikne vôbec.

Ilustračná foto: Pexels

Podľa navrhovanej právnej úpravy sa môžu manželia alebo snúbenci dohodnúť aj na zmluvnom imaní. Ak zmluvu uzatvárajú snúbenci, zmluva nadobúda účinnosť uzavretím manželstva.

„Ak uzatvára zmluvu snúbenec, ktorému súd povolil uzavrieť manželstvo (nedostatok veku a nedostatok spôsobilosti na právne úkony), jeho ochrana v rámci majetkových vzťahov medzi manželmi spočíva v tom, že platnosť zmluvy je pod sankciou neplatnosti viazaná na schválenie súdom,“ vysvetľuje MS.

Nový dôvod neplatnosti manželstva: Nepoctivý úmysel

Zmluvný majetkový režim by bolo možné kedykoľvek počas trvania manželstva meniť. Zmluva musí mať buď formu notárskej zápisnice alebo musí byť autorizovaná advokátom. Spoločné imanie manželov by zaniklo zánikom manželstva, to je smrťou alebo vyhlásením jedného z manželov za mŕtveho alebo rozvodom. Zrušiť spoločné imanie manželov počas trvania manželstva by bolo možné zo závažných dôvodov a v prípade, že jeden z manželov začne podnikať.

Nový Občiansky zákonník by mohol obsahovať aj nový dôvod neplatnosti manželstva, ktorým je nepoctivý úmysel.

Cieľom zavedenia tohto dôvodu je zabrániť účelovému uzavieraniu manželstiev, napríklad s cieľom získať štátne občianstvo alebo pobytové oprávnenie. Aktívna legitimácia sa priznáva prokurátorovi, ktorý môže návrh podať v objektívnej prekluzívnej lehote troch rokov. Doplniť by sa tiež mohli nové dôvody pre neexistenciu manželstva, najmä chýbajúca prítomnosť svedkov pri jeho uzatvorení a nesplnenie podmienok pre výnimočné uzavretie manželstva v prípade ohrozenia života.

Nesporový rozvod a zánik manželstva po zmene pohlavia

Navrhovaným zákonom predkladateľ reaguje aj na situáciu zmeny pohlavia jedného z manželov, pričom by sa zakotvoval automatický zánik manželstva zo zákona, vzhľadom na to, že slovenské právo neumožňuje uzavretie manželstva osobám rovnakého pohlavia. „V takýchto prípadoch sa na práva a povinnosti bývalých manželov uplatnia ustanovenia o rozvod,“ spresnilo MS.

Foto: Pexels

Zaviesť by sa tiež mohol inštitút nesporového rozvodu. Ten by mal zjednodušovať rozvodové konanie v prípadoch, v ktorých sú manželia dohodnutí, spolu nežijú a majú upravené pomery k maloletým deťom. Nesporový rozvod by bolo možné využiť v prípadoch, keď manželia spoločne podajú návrh na rozvod alebo keď jeden z manželov podá návrh a druhý sa k nemu pripojí.

„Týmto spôsobom sa odstraňuje potreba dokazovania a súdneho zisťovania príčin rozvratu manželstva, čo predovšetkým vedie k zmierneniu konfliktu medzi manželmi, ktorý je častokrát príčinou dlhých konaní o rozvod manželstva. Podmienky pre nesporový rozvod sú zákonom definované tak, aby bol zároveň zabezpečený primeraný čas na zváženie rozhodnutia o rozvode a ochrana záujmov všetkých zúčastnených strán,“ zhrnulo MS.

Návrh zákona predpokladá účinnosť 1. júla 2027.

