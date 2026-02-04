Slovensko čaká mokrý zvrat: Počasie sa prudko zmení. Vyššie teploty prinesú aj nepríjemný jav

Ilustračná foto: TASR - Dano Veselský

Nina Malovcová
Zima sa z nížin vytratí už v najbližších dňoch.

Mrazivé počasie sa na Slovensku výrazne mení a postupne tak na istý čas ukončí zimný charakter počasia. Po krátkom návrate snehu prichádza dážď, sychravé počasie a oteplenie, ktoré sa prejaví na celom území. Snehová pokrývka sa začne z veľkej časti Slovenska rýchlo strácať a udrží sa už len vo vyšších polohách.

Podľa portálu iMeteo stojí za touto zmenou postup teplého frontu a následný príliv teplého a vlhkého vzduchu nad naše územie. Tento vývoj potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého sa v rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím ďalej prehlbuje tlaková níž, pričom po jej prednej strane začína nad Slovensko prúdiť vlhký a teplý vzduch.

Počasie ovplyvňuje tlaková níž nad Stredomorím

Ešte včera panovali na viacerých miestach Slovenska zimné podmienky. Výrazné zrážky zasiahli najmä stredné a východné Slovensko, kde sa objavilo intenzívne sneženie, ktoré vo večerných hodinách zosilnelo a spôsobovalo komplikácie, predovšetkým v Banskobystrickom kraji.

Na západnom Slovensku sa však už večer začalo sneženie meniť na dážď, najmä v oblasti Podunajskej nížiny. V priebehu noci sa teplejší vzduch rozšíril nad celé územie Slovenska a chladný vzduch bol definitívne vytlačený. Práve tento proces je kľúčovým faktorom rýchlej zmeny charakteru počasia, ktorú v najbližších dňoch pocíti väčšina regiónov.

Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď aj sneženie

Dnešná predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí o tom, že na Slovensku bude oblačno až zamračené. V ranných a dopoludňajších hodinách sa môže kde-tu vyskytnúť hmla. Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo dážď so snehom, pričom od vyšších polôh, najmä na strednom a východnom Slovensku, sa ojedinele môže vyskytnúť aj sneženie v nižších polohách. V ranných hodinách nemožno miestami vylúčiť ani tvorbu poľadovice.

Ilustračná foto: TASR (Jakub Kotian)

Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 °C, v niektorých údoliach môže byť ojedinele chladnejšie. Vo výške približne 1 500 m sa teplota bude pohybovať okolo 0 °C.

Vietor bude prevažne slabý, no na juhozápade Slovenska a v Honte sa zmení na východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou 4 až 10 m/s. V nárazoch môže miestami dosiahnuť až 16 m/s, teda približne 60 km/h. Zrážky budú mať najmä dažďový charakter. Do večera môže spadnúť do 10 mm zrážok, pričom vo vyšších polohách sa očakáva do 10 cm snehu. Tento vývoj len potvrdzuje, že zima sa z nížin rýchlo vytráca a jej prejavy zostanú už len v horských oblastiach.

Zajtra príde výrazné oteplenie

Príliv teplého vzduchu sa bude v nasledujúcich hodinách ešte zvýrazňovať a naplno sa prejaví už na zajtrajších teplotách. Na západnom Slovensku aj na krajnom východe môžu maximá dosiahnuť až 10 °C. Výrazne teplo bude aj na strednom Slovensku, kde sa teploty dostanú približne na 8 °C, čo urýchli topenie snehu.

Odmäk sa bude v ďalších dňoch ešte prehlbovať a do víkendu sa sneh roztopí z väčšiny územia Slovenska. Teplejší a vlhký charakter počasia by mal pretrvávať aj v nasledujúcom období.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Koniec ruského plynu je definitívny: Čo to znamená pre Slovensko? Analytik Potočár vysvetľuje dosahy na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Slovenku si mal Epstein kúpiť ako otrokyňu na sex, keď mala len 15 rokov: Neskôr mu mala pomáhať, oficiálne je nezvestná
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Bitka, ktorá rozhodla o 2. svetovej vojne: V Stalingrade stratili obe strany milión vojakov, pre nacistov to bol ale koniec
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zdravie
Doktorka farmácie: Infúzie vitamínu C sú pre zdravých ľudí zbytočné a môžu byť rizikové. Prevetrajú tiež peňaženky
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Zvládne byť prorokom každý? Naša redakcia predpovedala 46 vecí na rok 2025, vyše 44 % z toho správne
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
Matka 10 detí 25 rokov držala v zajatí dievča. Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože, zostali sme nespokojní
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
O obľúbenom animáku Tom & Jerry sa šíri konšpirácia, ktorú ste možno počuli aj vy. Pravda je však inde
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné miesto na Slovensku, zamilovali sme si ho. Je zaradené medzi „Sedem divov Turca“
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac