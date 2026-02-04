Slovensko čaká mokrý zvrat: Počasie sa prudko zmení. Vyššie teploty prinesú aj nepríjemný jav

Mrazivé počasie sa na Slovensku výrazne mení a postupne tak na istý čas ukončí zimný charakter počasia. Po krátkom návrate snehu prichádza dážď, sychravé počasie a oteplenie, ktoré sa prejaví na celom území. Snehová pokrývka sa začne z veľkej časti Slovenska rýchlo strácať a udrží sa už len vo vyšších polohách.
Podľa portálu iMeteo stojí za touto zmenou postup teplého frontu a následný príliv teplého a vlhkého vzduchu nad naše územie. Tento vývoj potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav, podľa ktorého sa v rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad centrálnym Stredomorím ďalej prehlbuje tlaková níž, pričom po jej prednej strane začína nad Slovensko prúdiť vlhký a teplý vzduch.
Počasie ovplyvňuje tlaková níž nad Stredomorím
Ešte včera panovali na viacerých miestach Slovenska zimné podmienky. Výrazné zrážky zasiahli najmä stredné a východné Slovensko, kde sa objavilo intenzívne sneženie, ktoré vo večerných hodinách zosilnelo a spôsobovalo komplikácie, predovšetkým v Banskobystrickom kraji.
Na západnom Slovensku sa však už večer začalo sneženie meniť na dážď, najmä v oblasti Podunajskej nížiny. V priebehu noci sa teplejší vzduch rozšíril nad celé územie Slovenska a chladný vzduch bol definitívne vytlačený. Práve tento proces je kľúčovým faktorom rýchlej zmeny charakteru počasia, ktorú v najbližších dňoch pocíti väčšina regiónov.
Dnes oblačno až zamračené, miestami dážď aj sneženie
Dnešná predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí o tom, že na Slovensku bude oblačno až zamračené. V ranných a dopoludňajších hodinách sa môže kde-tu vyskytnúť hmla. Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo dážď so snehom, pričom od vyšších polôh, najmä na strednom a východnom Slovensku, sa ojedinele môže vyskytnúť aj sneženie v nižších polohách. V ranných hodinách nemožno miestami vylúčiť ani tvorbu poľadovice.
Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 °C, v niektorých údoliach môže byť ojedinele chladnejšie. Vo výške približne 1 500 m sa teplota bude pohybovať okolo 0 °C.
Vietor bude prevažne slabý, no na juhozápade Slovenska a v Honte sa zmení na východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou 4 až 10 m/s. V nárazoch môže miestami dosiahnuť až 16 m/s, teda približne 60 km/h. Zrážky budú mať najmä dažďový charakter. Do večera môže spadnúť do 10 mm zrážok, pričom vo vyšších polohách sa očakáva do 10 cm snehu. Tento vývoj len potvrdzuje, že zima sa z nížin rýchlo vytráca a jej prejavy zostanú už len v horských oblastiach.
Zajtra príde výrazné oteplenie
Príliv teplého vzduchu sa bude v nasledujúcich hodinách ešte zvýrazňovať a naplno sa prejaví už na zajtrajších teplotách. Na západnom Slovensku aj na krajnom východe môžu maximá dosiahnuť až 10 °C. Výrazne teplo bude aj na strednom Slovensku, kde sa teploty dostanú približne na 8 °C, čo urýchli topenie snehu.
Odmäk sa bude v ďalších dňoch ešte prehlbovať a do víkendu sa sneh roztopí z väčšiny územia Slovenska. Teplejší a vlhký charakter počasia by mal pretrvávať aj v nasledujúcom období.
