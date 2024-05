Slovensko bičujú krúpy aj blesky, udrelo ich už vyše 1 700. Ešte to nekončí, v týchto lokalitách hrozia povodne

Na Slovensku aj dnes (30. 5.) vyčíňajú búrky, ako informuje iMeteo, prvé sa objavili ešte predpoludním (11:00 hod.) na strednom Slovensku a na Kysuciach. No odvtedy nabrali na sile naprieč celým stredom územia. Udrelo už vyše 1 700 bleskov.

Podľa portálu o počasí sa na Kysuciach prehnalo aj krupobitie, ľadové krúpy o veľkosti 1 až 2 cm padali na Burkovom vrchu v osade Jaroše pri slovensko-českej hranici. Počas búrky fúkal aj silný nárazový vietor a pôsobila intenzívna blesková aktivita.

Povodne hrozia viacerým okresom

Ešte sa to nekončí, naopak, s búrkami do večera ešte treba rátať najmä na strednom, ale aj v častiach západného Slovenska. Vo viacerých okresoch hrozia aj povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pre Kysucké Nové Mesto, Detvu, Banskú Bystricu, Brezno, Poltár a Rimavskú Sobotu. Pre Čadcu zvýšil výstrahu na druhý stupeň. Informoval o tom na svojom webe. Výstrahy pred búrkami platia do 21.00 v Banskobystrickom, Žilinskom, Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji.