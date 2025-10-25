Slovenskí žiaci hlásia znepokojivo vysoký výskyt šikany. Stovky z nich uviedli, že patria medzi obete

Michaela Olexová
TASR
Výsledky nedávneho prieskumu sú znepokojujúce.

Stovky žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) uviedli, že sa cítia byť obeťami šikany. Konštatuje sa to vo výsledkoch prieskumu, do ktorého sa zapojilo 4662 stredoškolákov.

Prieskum je súčasťou projektu s názvom Šikana a kyberšikana v triednom kolektíve a realizoval ho Úrad NSK v spolupráci s Centrom poradenstva a prevencie v Nitre. Uvádza sa v ňom, že z celkového počtu respondentov uviedlo 219 detí, že im je pravidelne ubližované a cítia sa byť šikanované.

„Keďže sa do prieskumu zapojilo iba 23 percent žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK, je to v konečnom dôsledku pomerne vysoký výskyt obetí šikanovania,“ zdôraznili autori projektu.

368 svedkov šikany

V prieskume okrem toho 368 stredoškolákov uviedlo, že v ich triede sa nachádza osoba, ktorej je pravidelne ubližované.

„Z ich odpovedí môžeme usúdiť, že v školách sa nachádza približne 368 svedkov šikanovania. Títo žiaci vo svojich odpovediach uvádzali, na akých miestach videli šikanovať svojich spolužiakov, prípadne kto šikanovanie vykonával. V mnohých prípadoch sa odpovede zhodovali s odpoveďami obetí šikanovania,“ uvádza sa vo výsledkoch prieskumu.

Projekt takisto odhalil, že zo 125 obetí 23,2 percenta zažíva šikanovanie „takmer každý deň“. Podľa NSK počet detí v tejto kategórii vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim obdobím viac než dvojnásobne.

„Dotazníkovým prieskumom sa ako najčastejšie miesto šikanovania potvrdila trieda. Až 139 obetí šikanovania, teda viac než polovica, uviedlo, že im najčastejšie ubližujú vlastní spolužiaci,“ konštatujú autori projektu.

Podľa prieskumu zo 125 obetí, ktoré zažívajú šikanovanie, sa 44 percent so svojím problémom nikomu nezdôverilo. Najčastejšími príčinami sú strach, hanba, nedôvera a obavy. Pri 70 deťoch, ktoré sa s problémom šikanovania niekomu zdôverili, to bol najčastejšie člen rodiny a kamarát, psychológ, triedny učiteľ a výchovný poradca.

Deti sa s problémom šikanovania najmenej zdôverovali polícii, vedeniu školy a koordinátorovi prevencie.

„Zo získaných výsledkov sa dlhodobo potvrdzuje dôležitosť školského psychológa, ktorý má v školách nezastupiteľnú úlohu. Z pohľadu odborníkov sú najmenej účinné jednorazové preventívne aktivity. Je preto potrebné zameriavať sa na dlhodobé projekty a programy, ktoré pracujú s triedou, a tiež na pravidelné vzdelávanie triednych učiteľov,“ uzavreli autori projektu.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie súvisiace so šikanovaním, pomoc je vždy k dipozícii. Neváhajte ju vyhľadať napríklad na webe sikana.sk.
