Nikto nevie, čo sa stalo: Z väzenia omylom prepustili sexuálneho delikventa, ktorý napadol aj 14-ročné dievča

Aktuálna správa
Michaela Olexová
TASR
„Útočník z hotela pre migrantov v meste Epping bol namiesto deportácie omylom prepustený."

Britský minister spravodlivosti David Lammy vyjadril pobúrenie na tým, že odsúdený sexuálny delikvent a žiadateľ o azyl z Etiópie, ktorého zločiny vyvolali v krajine protesty, bol omylom prepustený z väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tridsaťosemročný Hadush Gerberslasie Kebatu bol minulý mesiac odsúdený na rok väzenia za sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa a dospelej ženy.

Tento ostro sledovaný prípad vyvolal demonštrácie, ktoré sa rýchlo rozšírili aj do ďalších miest. Minister spravodlivosti povedal, že Kebatu „musí byť za svoje zločiny deportovaný“.

Je vinný z piatich trestných činov, sexuálne napadol 14-ročné dievča

„Intenzívne spolupracujeme s políciou, aby sme páchateľa našli čo najskôr. Nariadil som zrýchlené vyšetrovanie,“ Lammy uviedol na platforme X.

V čase spáchania skutku bol Kebatu ubytovaný v Bell Hotel v meste Epping severovýchodne od Londýna spolu s približne ďalšími 130 žiadateľmi o azyl. Viaceré protesty sa zamerali práve na tento hotel.

„Útočník z hotela pre migrantov v meste Epping bol namiesto deportácie omylom prepustený. Teraz sa voľne pohybuje po uliciach Essexu. Británia je zlomená,“ uviedol líder protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage.

Kebatu bol uznaný vinným z piatich trestných činov, vrátane dvoch sexuálnych útokov, za ktoré bol odsúdený na jeden rok väzenia. Polícia ho zatkla 8. júla po tom, čo sa opakovane pokúšal pobozkať 14-ročné dievča, dotýkal sa jej nôh a robil sexuálne narážky. Okrem toho položil ruku na stehno dospelej žene, ktorá sa snažila zasiahnuť a ochrániť dievča.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dohodli sa: Hamas a Fatah vytvoria nezávislú komisiu na správu Pásma Gazy. Podporili aj mierové…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac