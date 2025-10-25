Nikto nevie, čo sa stalo: Z väzenia omylom prepustili sexuálneho delikventa, ktorý napadol aj 14-ročné dievča

Britský minister spravodlivosti David Lammy vyjadril pobúrenie na tým, že odsúdený sexuálny delikvent a žiadateľ o azyl z Etiópie, ktorého zločiny vyvolali v krajine protesty, bol omylom prepustený z väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tridsaťosemročný Hadush Gerberslasie Kebatu bol minulý mesiac odsúdený na rok väzenia za sexuálne napadnutie 14-ročného dievčaťa a dospelej ženy.
Convicted #Ethiopian asylum seeker sentenced to 12 months, requests deportation
An Ethiopian asylum seeker, Hadush Gerberslasie Kebatu, 41, has been sentenced to 12 months in prison for sexually assaulting a woman and a 14-year-old girl. The assaults occurred while he was… pic.twitter.com/4duwKITO8M
— Addis Standard (@addisstandard) September 23, 2025
Tento ostro sledovaný prípad vyvolal demonštrácie, ktoré sa rýchlo rozšírili aj do ďalších miest. Minister spravodlivosti povedal, že Kebatu „musí byť za svoje zločiny deportovaný“.
Je vinný z piatich trestných činov, sexuálne napadol 14-ročné dievča
„Intenzívne spolupracujeme s políciou, aby sme páchateľa našli čo najskôr. Nariadil som zrýchlené vyšetrovanie,“ Lammy uviedol na platforme X.
I am appalled at the release in error at HMP Chelmsford.
We are urgently working with the police to track him down and I’ve ordered an urgent investigation.
Kebatu must be deported for his crimes, not on our streets.
— David Lammy (@DavidLammy) October 24, 2025
V čase spáchania skutku bol Kebatu ubytovaný v Bell Hotel v meste Epping severovýchodne od Londýna spolu s približne ďalšími 130 žiadateľmi o azyl. Viaceré protesty sa zamerali práve na tento hotel.
„Útočník z hotela pre migrantov v meste Epping bol namiesto deportácie omylom prepustený. Teraz sa voľne pohybuje po uliciach Essexu. Británia je zlomená,“ uviedol líder protiimigračnej strany Reform UK Nigel Farage.
Kebatu bol uznaný vinným z piatich trestných činov, vrátane dvoch sexuálnych útokov, za ktoré bol odsúdený na jeden rok väzenia. Polícia ho zatkla 8. júla po tom, čo sa opakovane pokúšal pobozkať 14-ročné dievča, dotýkal sa jej nôh a robil sexuálne narážky. Okrem toho položil ruku na stehno dospelej žene, ktorá sa snažila zasiahnuť a ochrániť dievča.
