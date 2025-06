Slovenské kúpaliská čakajú veľké kontroly: Testovať sa bude prítomnosť améb. Ide o reakciu na smrť malého chlapca

Mimoriadne kontroly bazénových vôd na prítomnosť améb začnú v júli. Skontrolovať sa má 14 prevádzkovateľov vodných plôch a 69 bazénov. Všetky kontroly budú prebiehať v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, v ktorých pôsobnosti sa kúpaliská alebo vodné plochy nachádzajú. V stredu o tom informovala hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.

„V prvej fáze kontrol boli vytypované zariadenia, kde sa chodí kúpať najviac návštevníkov, kde máme veľa detských bazénov, kde sú bazény s teplejšou vodou, kde sú atrakcie. To znamená také, kde by sme mohli tie améby, v prípade, že by tam boli, s väčšou pravdepodobnosťou zachytiť,“ priblížil mikrobiológ a vedúci sekcie laboratórnych činností Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Martin Sojka.

Nejde o rutinné testy

Vysvetlil, že cielené vyšetrenia vôd na améby nie sú rutinne vykonávané, preto bol pred ich začiatkom potrebný istý čas na zjednotenie postupov. „Aby sme pripravili logistiku odberov tak, aby sme boli schopní všetky vzorky vyšetriť v rozumnom čase a v rovnakej kvalite u každého jedného kontrolovaného prevádzkovateľa. Zároveň sme potrebovali pripraviť všetok materiál na to, aby laboratóriá boli schopné vzorky spracovať v rozumnom čase,“ ozrejmil Sojka.

Úrady verejného zdravotníctva budú okrem pravidelných kontrol kúpalísk a odberov vzoriek vôd z bazénov vykonávať aj mimoriadne odbery bazénových vôd na prítomnosť améb. Kontroly súvisia s prípadom 11-ročného chlapca, ktorý sa nakazil mikroorganizmom Naegleria fowleri.