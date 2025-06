Slovenské domácnosti majú už len posledné dni, inak budú platiť viac za elektrinu. Od júla platí jedna veľká zmena

Niektorým slovenským domácnostiam hrozí od utorka 1. júla drahšia elektrina. Hrozí to tým domácnostiam, ktoré si nestihnú urobiť vo svojich ističoch poriadok. Od 1. júla tohto roka bude totiž platiť nová optimalizácia ističov. Ak má teda domácnosť predimenzovaný istič a nepožiada distribučnú spoločnosť o jeho výmenu, môže jej prísť faktúra za elektrinu s vyššou sumou.

„Pripomíname, že od 1. júla 2025 nejde o zavedenie nového poplatku, ale o úpravu doterajšieho výpočtu fixnej zložky ceny distribúcie elektriny. Nový model spravodlivejšie odráža skutočne rezervovanú kapacitu v sieti, ktorú zákazníci využívajú,“ zdôrazňuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Úrad rokoval s distribučnými spoločnosťami

Regulačný úrad sa ešte stihol k tejto téme stretnúť so všetkými relevantnými hráčmi, s troma distribučnými spoločnosťami Západoslovenská distribučná, Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná.

„Na stretnutí regulované subjekty podrobne informovali regulátora o priebehu informačných aktivít a o spätnej väzbe od zákazníkov. Tí najčastejšie od nich žiadajú detailnejšie návody na výmenu ističa a vysvetlenie nákladov pri zachovaní súčasnej hodnoty. Žiadne sťažnosti na informačnú kampaň zaznamenané neboli. Cenníky a dôvody zmien sú podľa spätnej väzby od regulovaných subjektov verejnosťou všeobecne akceptované,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.

Dôvodom zmien je uvoľnenie kapacity v sieti

Regulátor prípravu na optimalizáciu ističov pozorne sleduje. Mal by tak zabrániť známej „ističovej afére“ spred zhruba deviatich rokov, ktorá sa do histórie zapíše trhaním faktúr v priamom prenose vtedajším samotným premiérom Robertom Ficom. „Ako regulátor v plnej miere kontrolujeme informačnú kampaň a využívame svoje právomoci v záujme spotrebiteľa. Cieľom je zabezpečiť spravodlivý systém, v ktorom každý odberateľ platí primerane a reálne podľa kapacity, ktorú skutočne využíva,“ konštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

ÚRSO už minulý rok nariadil distribučným spoločnostiam, aby dôsledne informovali odberateľov o potrebe úpravy predimenzovaných ističov a poskytovali im odbornú pomoc.K zmenám pri ističoch prichádza najmä preto, aby sa uvoľnila nevyužívaná kapacita vedení. Znížia sa tak náklady na budovanie nových elektrických vedení. Nižšia hodnota ističa znamená aj nižšie poplatky za distribúciu elektriny.

Optimalizácia má umožniť efektívnejšie využitie siete

Nová optimalizácia predimenzovaných ističov sa týka všetkých troch distribučných spoločností (ZSD, SSD, VSD).Ako uviedol pre agentúru SITA hovorca Stredoslovenskej distribučnej (SSD) Miroslav Gejdoš, od júla tohto roku pre domácnosti v sadzbe D5, D6, D7 a D8 sa zavádzajú platby za prístup do sústavy podľa ampérickej hodnoty hlavného ističa. Distribučka tak chce zaviesť spravodlivejší prístup pri účtovaní týchto poplatkov.

„Naším cieľom je, aby sme dosiahli uvoľnenie kapacity v distribučnej sústave. Keď je kapacity nedostatok, treba ju zabezpečiť novými investičnými akciami do vedení alebo transformovní, čo si vyžaduje nielen nemalé prostriedky, ale aj množstvo času. Optimalizácia ističov tak môže pomôcť napríklad k okamžitej možnosti pripojiť niekoľko nových rodinných domov. V opačnom prípade by museli tieto domy čakať na rozvoj siete, čo môže trvať aj niekoľko rokov. Naša spoločnosť vie tento čas a prostriedky využiť napríklad na rýchlejšie vyriešenie poruchového vedenia a podobne,“ vysvetlil Gejdoš.

Cieľom je, aby každý platil podľa toho, čo reálne využíva

Cieľom distribučky je implementovať princíp väčšej adresnosti poplatkov, teda aby odberateľ platil za kapacitu, ktorú na svojom odbernom mieste reálne využíva a potrebuje. „Pre lepšie pochopenie. Predstavte si odberateľa A, ktorý má hlavný istič s hodnotou 3×25 A a odberateľ B má 3×50 A. Odberateľ B blokuje v distribučnej sústave vyšší výkon ako odberateľ A. Je logické, že odberateľ B by mal platiť viac. V súčasnosti je však systém nastavený tak, že hoci majú obaja inú hodnotu hlavného ističa a tým pádom iné nároky od distribučnej sústavy, platia rovnako, čo považujeme za diskriminačné,“ uviedol Gejdoš.

Analogicky to možno prirovnať k požičovni áut. Ak si domácnosť požičia malé auto, tak pri požičaní nákladného auta nebude platiť rovnako, ale viac. „A to je aj zmysel zavedenia poplatku za istič pri spomínaných sadzbách,“ podotkol Gejdoš.Domácnosti by si tak mali do júla tohto roku zvážiť, či potrebujú aktuálnu hodnotu hlavného ističa alebo nie. Ak nie, aby si jeho hodnotu znížili, čím sa uvoľní kapacita v sústave pre iných odberateľov.

Kto potrebuje silnejší istič, má platiť viac

Ak však niekto potrebuje vyššiu hodnotu hlavného ističa, tak je podľa energetikov spravodlivé, aby zaň platil viac. „Ešte pre upresnenie, táto zmena neprinesie našej spoločnosti žiadne dodatočné výnosy,“ zdôraznil Gejdoš.Platba za hlavný istič je nastavená tak, že v prípade odberateľov, ktorí ho majú nastavený štandardne pre tento typ sadzby, bude dopad zanedbateľný. Stredoslovenskí energetici evidujú asi 6 800 odberných miest, ktorých výška hlavného ističa je vyššia ako je štandard.

Je to však menej ako 1 % všetkých odberných miest spomedzi domácností pripojených do distribučnej sústavy SSD, a ktoré boli krížovo dotované ostatnými odberateľmi. Istič sa tak oplatí vymeniť odberateľovi, ktorý aktuálnu hodnotu hlavného ističa nedokáže v maximálne možnej miere využiť.

Kedy a ako si istič vymeniť

„Toto však my nedokážeme posúdiť. Je to na samotnom odberateľovi, aby zvážil, aké zariadenia využíva alebo plánuje využívať. Už teraz je možné nabíjať elektromobily aj pri ističoch 3×25 A, takže určite nie je potrebné mať hlavný istič 3×50 A pre nabíjanie elektromobilu,“ dodal Gejdoš. Hodnota ističa je uvedená na samotnom hlavnom ističi.

Ten je majetkom odberateľa a je opatrený plombou SSD. V spolupráci s kvalifikovaným elektrikárom alebo revíznym technikom môže odberateľ posúdiť aká hodnota ističa je, vzhľadom na jeho súčasné a budúce odbery, potrebná a či ju môže znížiť. „Výšku úspory v platbe za prístup od 01.07.2025 pri znížení hodnoty hlavného ističa si vie každý odberateľ prepočítať aj na našej webovej kalkulačke,“ konštatoval Gejdoš.