Fico takmer celú reláciu útočil na moderátora: Slovensko vraj nebude v nasledujúcom roku zvyšovať výdavky na obranu

Predseda vlády Robert Fico bol dnes hosťom v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, kde takmer po celý čas útočil na moderátora Mateja Baránka a celá relácia sa niesla v mimoriadne napätej atmosfére.

Premiér mal viaceré nevhodné poznámky na adresu moderátora či k tomu, ako vykonáva svoju prácu a aké kladie otázky. Hneď na začiatku, pri otázke k návšteve prezidenta Pellegriniho na Ukrajine, Fico povedal: „Pán redaktor, neviem či dobre začíname túto reláciu, ale nevadí.“

„Už vás vidím, utekali by ste do nemocnice s plochými nohami, ” odpovedal Fico na otázku, či by išiel v prípade vojny bojovať proti Rusom. To ale nebolo všetko. Ku koncu relácie začal Baránka skúšať z hospodárskeho rastu ostatných krajín. „No vidíte,“ povedal Fico, keď moderátor zostal ticho a nereagoval. Následne dodal: „Preboha veď buďte trošku korektný.“ Premiér takýmto štýlom komunikoval celé Sobotné dialógy.

Výdavky na obranu

Fico ďalej prezradil, že Slovensko nebude v nasledujúcom roku zvyšovať výdavky na obranu. Rovnako tomu pravdepodobne bude aj v roku 2027. Reagoval tak na schválenie vynakladania piatich percent HDP na obranu v nasledujúcich desiatich rokoch. Tri percentá majú ísť pritom na zbrojenie a zvyšok na projekty duálneho určenia.

Predseda vlády upozornil, že v Bruseli nastala diskusia, ktorá sa mala udiať v Haagu o tom, že čo bude teraz, keď sa kvôli Trumpovi prijal záväzok piatich percent na obranu. Premiér podotkol, že v roku 2025 niektoré členské krajiny NATO nespĺňajú ani pôvodný záväzok vynakladať na obranu dve percentá HDP.

„Slovensko je suverénna krajina a nikto nám nebude prikazovať, koľko máme alebo nemáme minúť na zbrojenie. Na druhej strane sme členským štátom NATO a máme záväzky, pokiaľ ide o určité vojenské spôsobilosti. Po rozhovore s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer-SD) môžem potvrdiť, že súčasný objem finančných prostriedkov na zbrojenie je postačujúci na splnenie vojenských spôsobilostí, ktoré od nás očakáva NATO. Preto v roku 2026 nie je žiadny dôvod na zvyšovanie výdavkov na obranu a ani to neurobíme. Myslím si, že tak bude aj v roku 2027,“ vyhlásil Fico.

„Ja nie som zelený papagáj Kakadu“

Ak sa majú míňať peniaze navyše, tak to podľa jeho slov musia byť výdavky na civilné projekty ako vojenská nemocnica v Prešove, nemocnica v Bratislave, modernizácia vojenskej nemocnice v Ružomberku či infraštruktúra. „V roku 2026, a to je moja odpoveď na rozhodnutie z Haagu, nebude Slovensko zvyšovať zbrojné výdavky. Rovnako garantujeme, že plníme spôsobilosti, ktoré od nás NATO očakáva,“ zdôraznil Fico.

Päť percent je podľa jeho slov symbolické politické číslo, nejde o právny záväzok, pretože nie sú žiadne sankcie, ktoré by krajiny nútili takto postupovať. „Ja nie som zelený papagáj Kakadu, ktorý bude opakovať to, čo mi niekto napíše na papier. Som suverénnym predsedom vlády suverénneho Slovenska a mojou povinnosťou je zabezpečovať, aby krajina bola bezpečná, aby sme mali v rámci možností dostatok energií. Ak mám túto povinnosť, mám aj právo hovoriť vlastné názory,“ zdôraznil Fico a doplnil, že Slovensko má aktuálne iné priority.

„Okrem toho, že musíme nájsť tri miliardy na ozdravovanie verejných financií, nám zrazu pribúdajú dve položky – zbrojenie a ešte budeme musieť kompenzovať vysoké ceny energií, preto, lebo ideologicky sa komisia rozhodla zastaviť toky plynu z Ruskej federácie,“ uviedol Fico s tým, že navyše je potrebné udržať štandardy sociálneho štátu. „Čo mám kvôli zbrojeniu a ideologickému rozhodnutiu komisie zrušiť trináste dôchodky? Jednoducho to neurobím,“ uzavrel premiér.