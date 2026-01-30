Slovenku čakalo po návšteve zubára nepríjemné prekvapenie: Mala zaplatiť mastnú sumu, poisťovňa dáva ruky preč

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Zubný zákrok bez súhlasu poisťovne skončil sporom medzi úradmi.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nesúhlasí s vyjadrením verejného ochrancu práv (VOP) Róberta Dobrovodského v prípade pacientky, ktorej poisťovňa odmietla preplatiť zubnú zdravotnú starostlivosť u nezazmluvneného zubára.

Poukázal na to, že pacientka nesplnila zákonnú podmienku, preto zdravotnej poisťovni nevznikla povinnosť poskytnúť príspevok. Úrad zároveň pripomína, že jeho činnosť je obmedzená na kontrolu dodržiavania zákonov upravujúcich vykonávanie verejného zdravotného poistenia. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla hovorkyňa ÚDZS Monika Beťková.

Úrad hovorí o zavádzajúcich tvrdeniach

Úrad označil tvrdenia ombudsmana za zavádzajúce. Nezohľadňujú podľa neho skutočnosti, ktoré úrad poskytol vo svojom stanovisku, ani v odpovedi adresovanej podávateľke. „Úrad preskúmal postup zdravotnej poisťovne a dospel k záveru, že podávateľka nemala pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti nezmluvným poskytovateľom vopred zdravotnou poisťovňou odsúhlasený príspevok. Tým nebola splnená podmienka, ktorú jednoznačne uvádza príslušný zákon. Z tohto dôvodu zdravotnej poisťovni nevznikla povinnosť príspevok podávateľke poskytnúť,“ vysvetlila Beťková.

ÚDZS ozrejmil, že poistencom nevzniká zo zákona automatický nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvných poskytovateľov, ale len právo požiadať zdravotnú poisťovňu pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa o schválenie príspevku, a to po splnení zákonných a zdravotnou poisťovňou stanovených podmienok.

Ombudsman hovorí o porušení práv pacientky

Zákon zároveň neurčuje formu ani obsahové náležitosti tohto súhlasu, dodal. „Úrad verejnému ochrancovi práv ani podávateľke v odpovediach neuvádzal, že zdravotná poisťovňa nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Uviedol, že zákon explicitne neupravuje obsahové náležitosti vydávaných stanovísk,“ zdôraznila hovorkyňa.

Verejný ochranca práv skonštatoval porušenie práv pacientky, ktorej poisťovňa odmietla preplatiť zubnú zdravotnú starostlivosť u nezazmluvneného zubára. Pacientka sa sťažovala, že poisťovňa svoje rozhodnutie riadne neodôvodnila. Dobrovodský takisto dospel k záveru, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou porušil zákonnú povinnosť, keď vyhodnotil, že zdravotná poisťovňa nie je povinná svoje rozhodnutie odôvodniť. Poisťovňa si za svojím konaním stojí. VOP nespresnil, o ktorú zdravotnú poisťovňu ide.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac