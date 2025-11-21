Slovenka zaplatila za raňajky v Bratislave šialených 20 eur a nahnevalo ju to: Podľa ľudí sú u nás ceny vyššie než v Prahe

Ilustračné foto: pxhere / בר, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Zuzana Veslíková
Vyjsť si najesť sa von sa stáva čoraz väčším luxusom.

Možno ste sa už aj vy pri prechádzke mestom zamysleli, ako je možné, že sú podniky neustále plné ľudí, ktorí tu vysedávajú pri brunchu, káve alebo matche. V dnešnej dobe si takýto životný štýl nemôže dovoliť na Slovensku každý. 

V diskusnom vlákne na Reddite sa ozvala Slovenka, ktorá opísala svoju skúsenosť. „Nedávno som bola na raňajkách mimo centra mesta. Účet bol 13 eur za vajíčka benedikt (2 vajíčka + 1 anglický muffin + holandská omáčka), 3 eurá za kávu, 4 eurá za croissant = 20 eur na osobu.“

Opýtala sa, či si jednoducho zvolila buržoázne raňajky alebo je len chudobná, keď sa jej to zdá veľa. A ľudia okamžite reagovali.

Kam su ulietava gastro v Bratislave?
byu/vrabecnastreche inSlovakia

Nie je jediná, ktorej sa situácia nepozdáva

„Ja som začal veľmi obmedzovať návštevy týchto podnikov, ani nie tak kvôli môjmu rozpočtu, ale proste už nevidím hodnotu za tie peniaze, ktoré pýtajú. Bolo by fajn, keby viac ľudí začalo rozhodovať peňaženkou a nielen naháňať pocit, že teraz je in chodiť na brunch či sedieť na flat white za 4,50 a k tomu koláčik za 7,“ opísal svoju skúsenosť niekto ďalší a chytro poznamenal, že kde je dopyt, tam je aj taká ponuka. A viacerí sa s ním zhodli.

„Vidíš a aj tak sú tie podniky plné. Ja som s gastrom skončil od covidu. Môžem si to dovoliť, ale nechcem to podporovať. Ceny vyššie ako v Prahe,“ podotkol iný komentujúci. Opísal, že vie o inflácii a drahých energiách, no napriek tomu sa mu situácia nezdá. Odmieta preto chodiť na raňajky za 20 eur, z ktorých navyše odchádza hladný. „Buď sú ľudia fakt bohatí, alebo finančne negramotní a hlúpi, že to podporujú,“ dodal.

„Celkovo je gastro na Slovensku uletené. V mojom rodnom meste s 20-tisíc obyvateľmi stojí jedlo viac ako v Prahe,“ porovnal aj ďalší Slovák. „Keby len v Prahe. Sme drahší ako v Londýne a Berlíne. Lenže aké platy majú oni a aké má priemerný Slovák?“ padla aj táto rečnícka otázka.

