Taliani u nás investujú 70 miliónov, zamestnať chcú 1 400 ľudí. Odvolanie proti projektu neuspelo

V blízkosti Zelenča pri Trnave sa pripravuje nový logisticko-výrobný park. Rozľahlý areál má priniesť veľké skladové a výrobné haly, pričom investor podľa zámeru počíta s vytvorením až 1 387 pracovných miest. Výstavba by sa podľa zámeru mohla začať v roku 2027 a prvé prevádzky by mohli fungovať o rok neskôr.
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Projekt plánuje spoločnosť Codognotto Slovensko s. r. o. v katastri obce Zeleneč. Areál má vzniknúť mimo zastavaného územia obce, v lokalite, ktorú územný plán určuje ako výrobno-skladovú zónu. Celý park má mať rozlohu viac ako 22 hektárov a bude rozdelený na dve samostatné časti označené ako A a B.
Odvolanie neuspelo
Zámer logisticko-výrobného parku Zeleneč bol predložený na posúdenie v rámci zisťovacieho konania v auguste 2025. Okresný úrad Trnava 10. septembra 2025 rozhodol, že projekt sa nemusí ďalej posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Proti tomuto rozhodnutiu sa 25. septembra 2025 odvolalo Združenie domových samospráv, ktoré namietalo najmä nedostatočné vyhodnotenie vplyvov projektu na životné prostredie a podľa neho aj šablónovité odôvodnenie rozhodnutia. Združenie malo podobný problém aj pri novom obchodnom centre v Šamoríne. Tam dokonca spomínali možné plagiátorstvo úradu.
Na Enviroportáli bolo následne 24. augusta 2026 zverejnené právoplatné záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania, čím sa do dokumentácie projektu doplnil výsledok ukončeného odvolacieho procesu. Zaujímavé však je, že samotná právoplatnosť rozhodnutia nadobudla účinnosť už 30. októbra 2025.
Prácu môže nájsť takmer 1 400 ľudí
Najväčším lákadlom projektu je počet plánovaných pracovných miest. Podľa zámeru by mal park po spustení prevádzky vytvoriť 1 387 pracovných miest. V časti A sa počíta s 819 zamestnancami, zatiaľ čo v časti B by ich malo pracovať ďalších 568. Výstavba celého areálu si podľa odhadov vyžiada investíciu približne 70 miliónov eur.
Z celkového počtu by malo približne 987 ľudí pracovať v logistike a ďalších 400 v administratíve. Investor však upozorňuje, že ide o orientačné čísla. Konečný počet pracovníkov bude závisieť aj od toho, akí nájomníci sa v jednotlivých halách usadia.
Park nebude slúžiť iba ako klasický skladový areál. Projekt počíta s kombináciou logistických a výrobných priestorov, ktoré doplnia menšie prenajímateľné jednotky označované ako business boxy. Hlavnou náplňou má byť skladovanie tovarov a materiálov a takzvaná ľahká montážna výroba.
Súčasťou areálu budú aj administratívne priestory, vrátnice a ďalšia potrebná infraštruktúra. Konkrétne firmy, ktoré by mohli jednotlivé priestory využívať, zatiaľ známe nie sú. Práve od budúcich nájomníkov sa bude odvíjať aj skutočný počet pracovných miest.
Výhodou lokality má byť najmä jej dopravná dostupnosť. Park je naplánovaný približne 250 metrov od mimoúrovňovej križovatky diaľnice D1. Dopravné napojenie má zabezpečiť nová malá okružná križovatka na ceste III/1286. Z nej bude areál napojený na existujúcu cestnú sieť a následne aj na diaľnicu D1.
Za projektom stojí talianska logistická skupina
Za slovenskou spoločnosťou Codognotto Slovensko stojí talianska spoločnosť Codognotto Italia S.p.A. so sídlom v meste Salgareda v provincii Treviso. Ide o rodinnú firmu s históriou siahajúcou do roku 1946, keď Attilio Codognotto začal s cestnou nákladnou dopravou v povojnovom Taliansku.
Z pôvodnej dopravnej firmy postupne vyrástla medzinárodná logistická skupina, ktorá dnes poskytuje cestnú, železničnú, námornú a leteckú prepravu, ako aj skladovanie a komplexné logistické služby. Slovenská pobočka skončila minulý rok v strate 278 101 eur. Rok predtým to bolo dokonca viac ako 424 000 eur.
Skupina dnes pôsobí v 16 krajinách, má približne 600 zamestnancov a 140-tisíc štvorcových metrov skladových kapacít. Za rok 2024 uvádza obrat približne 380 miliónov eur. Slovenská spoločnosť má sídlo v Bratislave a prevádzku v Modranke pri Trnave. Práve cez ňu talianska skupina pripravuje aj projekt logisticko-výrobného parku pri Zelenči.
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