Kedy dať dieťaťu prvé vreckové? Odborník radí: Dôležitejšia ako výška sumy je jedna hlavná zásada

Vreckové

Foto: Image by jcomp on Magnific

Dana Kleinová
TASR
Prvé vreckové môže dieťa dostať už pri nástupe do školy. Dôležitejšia než jeho výška je pravidelnosť, radí odborník.

Už čoskoro školákom skončia prázdniny a nastúpia do školy. Pre niektoré deti to bude po prvýkrát. V takom prípade majú rodičia nárok na jednorazový finančný príspevok a dokopy aj so sumou prídavku na dieťa tak dostanú 170 eur. Peniaze by však mohli dostať aj deti.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Prvé vreckové môže dieťa dostať už pri nástupe do školy. Dôležitejšia než jeho výška je pravidelnosť, jasná dohoda o tom, čo si z neho môže platiť, a priestor urobiť aj malú chybu. Mladším deťom stačí pár eur týždenne, tínedžeri môžu postupne prejsť na mesačný rozpočet a platobnú kartu. Ak peniaze minú predčasne, rodičia by ich nemali automaticky dopĺňať. Uviedol to v analýze Erik Babušiak, odborník na osobné financie zo spoločnosti Partners.

Trieda v škole
Foto: TASR – Radovan Stoklasa

Prvý rozpočet dieťaťa

Vreckové podľa neho nie je iba pár eur na sladkosť či drobnú radosť. Je to prvý vlastný rozpočet dieťaťa a jednoduchý spôsob, ako mu ukázať, že peniaze nie sú neobmedzené. Dieťa sa pri ňom učí vyberať si medzi tým, čo chce teraz, a tým, na čo si musí počkať.

Poznamenal, že neexistuje jeden správny vek pre všetky deti. Dôležité je, aby dieťa rozoznalo mince a bankovky, zvládlo jednoduchý nákup a chápalo, že minuté peniaze sa samy nevrátia. Pre väčšinu detí je preto prirodzeným začiatkom nástup do školy.

Predškolákovi môže stačiť hra na obchod, spoločné platenie pri pokladni alebo priehľadná nádoba, v ktorej vidí, ako úspory pribúdajú. Prvák už môže dostať prvé pravidelné jedno až tri eurá týždenne. Nie preto, aby si kupoval všetko sám, ale aby si začal vyberať medzi dvoma želaniami a zistil, že na väčší cieľ treba počkať.

Peniaze mince
Ilustračná foto: Unsplash

Rovnaký deň a rovnaká výška

Vreckové by malo prichádzať v rovnaký deň a v dohodnutej výške. Ak rodič dá peniaze vždy, keď si dieťa vypýta, neučí sa plánovať, iba spoliehať na to, že zdroj sa opäť otvorí.

Samotné míňanie ešte dieťa hospodáriť nenaučí. Potrebuje si vyskúšať aj čakanie, sporenie a rozhodovanie medzi viacerými možnosťami. Pomôcť môže jednoduché rozdelenie vreckového hneď po jeho prijatí. Mladšie dieťa môže používať tri obálky alebo nádoby s obsahom „minúť“, „odložiť na cieľ“ a „rezerva“. Tínedžer môže mať rovnaké kategórie v bankovej aplikácii.

Pri extra peniazoch z narodenín, Vianoc či vysvedčenia môže fungovať jednoduché pravidlo polovice. Časť si užiť teraz a aspoň polovicu odložiť na väčší cieľ.

Najprv hotovosť, potom účet

Dnešné deti vyrastajú vo svete, v ktorom peniaze často vidia iba ako číslo na displeji. Hotovosť a karta preto nie sú súperi, ale dva po sebe nasledujúce učebné nástroje. Najprv je užitočné vidieť, ako mince z peňaženky ubúdajú, neskôr sa treba naučiť kontrolovať zostatok, limity a digitálne platby.

Vreckové sa v rodinách často mieša s odmenou a trestom. Keď však jeho výška závisí od každej známky, upratanej izby alebo momentálnej spokojnosti rodiča, dieťa sa neučí plánovať a peniaze začne vnímať ako nástroj kontroly. Stabilný tréningový rozpočet je preto dobré oddeliť od mimoriadnych odmien.

Rovnako opatrne treba narábať s odmenami za vysvedčenie. Peniaze môžu byť mimoriadnym darom, nemali by však byť jediným dôvodom na učenie. Ak ich dieťa dostane, je to dobrá príležitosť precvičiť si rozhodovanie o mimoriadnom príjme, a to časť minúť, časť odložiť a vopred si povedať, na čo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Romana Tabak vykúpila zásoby detskej knihy a hrdo ich vyhodila. Zjavne chýbala na biológii, hovoria…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac