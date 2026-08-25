Páry v druhej sérii Heated Rivalry sú kompletné: Pozrite sa, ktoré známe tváre doplnia obsadenie

Heated Rivalry

Foto: MovieStillsDB

Dana Kleinová
V druhej sérii budú adaptované tri knižné príbehy. Dnes už vieme, kto stvárni zvyšné dva páry.

Seriál Heated Rivalry, v preklade Spaľujúca rivalita, sa stal medzi divákmi hitom. Na streamovaciu službu HBO Max dorazil vo februári tohto roka. Na ČSFD mu v tom čase svietilo vysoké hodnotenie 86 % a na portáli IMDb rating 8,9/10. Diváci boli po jeho pozretí priam nadšení a spôsobil senzáciu aj na sociálnych sieťach.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Nie tak div, že fanúšikovia nedočkavo čakajú na druhú sériu s ich obľúbeným duom, ktoré tvoria Hudson Williams a Connor Storrie. V druhej sérii sa k nim pridajú ďalšie tri páry, pričom prvý z nich bol predstavený už v prvej sérii a stvárnili ich ako Robbie G.K. ako Kip a François Arnaud ako Scott Hunter. Dnes už vieme, koho obsadili ako zvyšné dva.

heated rivarly
Foto: MovieStillsDB

Adaptované budú tri knižné príbehy

Druhá séria Heated Rivalry bude adaptovať knihu The Long Game, šiestu časť série od Rachel Reid a priame pokračovanie prvej knihy o Shaneovi a Iljovi, informuje portál Deadline. The Long Game nadväzuje na príbeh Shanea Hollandera a Ilju Rozanova po tom, ako sa tajne stretávajú už 10 rokov. Ilja chce ísť s pravdou von, no Shane má pocit, že by to mali utajovať, aby sa udržal na vrchole svojej kariéry.

Popri tomto príbehu však diváci uvidia aj materiál z ďalších dvoch kníh – Role Model (piata kniha v poradí) a Tough Guy (tretia kniha v poradí).

O čom je Role Model

Role Model hovorí príbeh mrzutého hokejistu, ktorý nájde svojho rovnocenného partnera v slnečnom a otvorene homosexuálnom manažérovi sociálnych sietí. Hlavnými postavami sú Troy Barrett, ktorý je vymenený do najhoršieho tímu v lige a túto správu sa dozvedá po divokom rozchode a nedávnom škandále. Navyše musí pracovať na svojej reputácii s manažérom sociálnych sietí tímu Harrisom.

Dnes už vieme, že do roly Troya bol obsadený Charlie Gillespie (známy zo seriálu Julie and the Phantoms) a Harrisa si zahrá Justice Smith (známy z filmov ako Pokémon: Detektív Pikachu alebo All the Bright Places).

Herci
Foto: MovieStillsDB

O čom je Tough Guy

Najnovšie bol oznámený aj výber pre hercov, ktorí stvárnia príbeh z knihy Tough Guy. V tejto knihe hlavný pár tvoria Ryan a Fabian. Ako profesionálny hokejový obranca strávil Ryan celé roky v úlohe, ktorú od neho všetci očakávajú — drsný chlap, bojovník, muž, s ktorým nič nehne. Pod povrchom však zápasí s úzkosťami a samotou. Po výmene do Toronta dúfa Ryan v nový začiatok, namiesto toho stretáva Fabiana – ambiciózneho hudobníka zo svojej minulosti, ktorý si stále pamätá ten takmer-bozk, ktorý spolu zažili ešte na strednej škole.

Ako najnovšie informoval portál Deadline, herec Daniel Diemer (známy ako Tyson zo seriálu o Percy Jacksonovi) si zahrá Ryana. Po jeho boku sa ako Fabian objaví Shaheen Jafargholi (známy z minisérie Lost Boys and Fairies).

„Fabian a Ryan prinášajú do sveta, ktorý vytvorila Rachel Reid, každý svoju vlastnú, osobitú energiu,“ povedali spolutvorcovia seriálu Heated Rivalry Jacob Tierney a Brendan Brady zo spoločnosti Accent Aigu Entertainment. „Sú to odvážne, komplikované a nesmierne pútavé postavy, takže nájsť hercov, ktorí by dokázali skutočne vystihnúť všetky ich rôzne stránky, bolo pre nás kľúčové.“

„Daniel a Shaheen vnášajú do týchto úloh obrovskú sebaistotu a emocionálnu úprimnosť. Už sa nevieme dočkať, kedy diváci uvidia, čo s Fabianom a Ryanom predvedú a ako si tieto postavy prisvoja,“ dodali tvorcovia.

Druhá séria by mohla mať premiéru na jar 2027, pričom sa očakáva, že to bude pravdepodobne v apríli.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slováci tento film nechcú vidieť, nazývajú ho zvrhlým. Medzi nechutnými snímkami sa objavila česká komédia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Tip na výlet
Kúpali sme sa „v skrytom klenote východu“. Za vstup sa neplatí, veľké pivo aj kofola stoja 2 €
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Mona Lisa
Krádež Mony Lisy otriasla svetom umenia. Obraz zmizol na dva roky, podozrievali aj Picassa
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Kondo sa z Japonska presťahoval do Trenčína: Lekári sú tu ľudskí, nie ste iba číslo. Slováci žijú veľmi pohodlne
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Pred 10 rokmi zomrel jeden z najdôležitejších ľudí v dejinách ľudstva, ale takmer nikto o tom nehovoril
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná
Kača precestovala Irak: Najväčším mýtom je, že celý vyzerá ako vojnová zóna. Pohostinnosť ľudí bola nezištná

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac