Páry v druhej sérii Heated Rivalry sú kompletné: Pozrite sa, ktoré známe tváre doplnia obsadenie

Seriál Heated Rivalry, v preklade Spaľujúca rivalita, sa stal medzi divákmi hitom. Na streamovaciu službu HBO Max dorazil vo februári tohto roka. Na ČSFD mu v tom čase svietilo vysoké hodnotenie 86 % a na portáli IMDb rating 8,9/10. Diváci boli po jeho pozretí priam nadšení a spôsobil senzáciu aj na sociálnych sieťach.
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Nie tak div, že fanúšikovia nedočkavo čakajú na druhú sériu s ich obľúbeným duom, ktoré tvoria Hudson Williams a Connor Storrie. V druhej sérii sa k nim pridajú ďalšie tri páry, pričom prvý z nich bol predstavený už v prvej sérii a stvárnili ich ako Robbie G.K. ako Kip a François Arnaud ako Scott Hunter. Dnes už vieme, koho obsadili ako zvyšné dva.
Adaptované budú tri knižné príbehy
Druhá séria Heated Rivalry bude adaptovať knihu The Long Game, šiestu časť série od Rachel Reid a priame pokračovanie prvej knihy o Shaneovi a Iljovi, informuje portál Deadline. The Long Game nadväzuje na príbeh Shanea Hollandera a Ilju Rozanova po tom, ako sa tajne stretávajú už 10 rokov. Ilja chce ísť s pravdou von, no Shane má pocit, že by to mali utajovať, aby sa udržal na vrchole svojej kariéry.
Popri tomto príbehu však diváci uvidia aj materiál z ďalších dvoch kníh – Role Model (piata kniha v poradí) a Tough Guy (tretia kniha v poradí).
O čom je Role Model
Role Model hovorí príbeh mrzutého hokejistu, ktorý nájde svojho rovnocenného partnera v slnečnom a otvorene homosexuálnom manažérovi sociálnych sietí. Hlavnými postavami sú Troy Barrett, ktorý je vymenený do najhoršieho tímu v lige a túto správu sa dozvedá po divokom rozchode a nedávnom škandále. Navyše musí pracovať na svojej reputácii s manažérom sociálnych sietí tímu Harrisom.
Dnes už vieme, že do roly Troya bol obsadený Charlie Gillespie (známy zo seriálu Julie and the Phantoms) a Harrisa si zahrá Justice Smith (známy z filmov ako Pokémon: Detektív Pikachu alebo All the Bright Places).
O čom je Tough Guy
Najnovšie bol oznámený aj výber pre hercov, ktorí stvárnia príbeh z knihy Tough Guy. V tejto knihe hlavný pár tvoria Ryan a Fabian. Ako profesionálny hokejový obranca strávil Ryan celé roky v úlohe, ktorú od neho všetci očakávajú — drsný chlap, bojovník, muž, s ktorým nič nehne. Pod povrchom však zápasí s úzkosťami a samotou. Po výmene do Toronta dúfa Ryan v nový začiatok, namiesto toho stretáva Fabiana – ambiciózneho hudobníka zo svojej minulosti, ktorý si stále pamätá ten takmer-bozk, ktorý spolu zažili ešte na strednej škole.
Ako najnovšie informoval portál Deadline, herec Daniel Diemer (známy ako Tyson zo seriálu o Percy Jacksonovi) si zahrá Ryana. Po jeho boku sa ako Fabian objaví Shaheen Jafargholi (známy z minisérie Lost Boys and Fairies).
Daniel Diemer and Shaheen Jafargholi have been cast in ‘HEATED RIVALRY’ Season 2. pic.twitter.com/qWyJpag5Ki
— Pop Base (@PopBase) August 25, 2026
„Fabian a Ryan prinášajú do sveta, ktorý vytvorila Rachel Reid, každý svoju vlastnú, osobitú energiu,“ povedali spolutvorcovia seriálu Heated Rivalry Jacob Tierney a Brendan Brady zo spoločnosti Accent Aigu Entertainment. „Sú to odvážne, komplikované a nesmierne pútavé postavy, takže nájsť hercov, ktorí by dokázali skutočne vystihnúť všetky ich rôzne stránky, bolo pre nás kľúčové.“
„Daniel a Shaheen vnášajú do týchto úloh obrovskú sebaistotu a emocionálnu úprimnosť. Už sa nevieme dočkať, kedy diváci uvidia, čo s Fabianom a Ryanom predvedú a ako si tieto postavy prisvoja,“ dodali tvorcovia.
Druhá séria by mohla mať premiéru na jar 2027, pričom sa očakáva, že to bude pravdepodobne v apríli.
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