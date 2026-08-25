Koľko musí Slovák pracovať, aby si kúpil auto? Sme na tom veľmi zle, našim susedom môžeme len závidieť

Slováci, ktorí si chcú kúpiť ojazdené auto, musia naň zarábať dlhšie ako kedysi. Kým pred piatimi rokmi zodpovedala priemerná cena jazdeného auta necelým siedmim hrubým platom, dnes je to už viac ako osem.
správy od nás budete mať ako prví.
Susedia z Česka a Poľska sú na tom lepšie. Platy sú tam totiž vyššie a rastú rýchlejšie ako ceny áut. Česi potrebujú na jazdené vozidlo 6,5 priemerných platov a Poliakom stačí dokonca len o niečo viac ako päť. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa autocentier AAA Auto a Mototechna.
Kúpyschopnosť Sloveniek a Slovákov na trhu s jazdenými autami sa za posledné roky o niečo zhoršila. Priemerné jazdené auto na Slovensku stojí v tomto roku podľa aktuálnych dát 13 187 eur. Pri priemernej hrubej mzde za prvý kvartál – 1611 eur jeho cena predstavuje približne 8,2-násobok mesačného platu. V porovnaní so susedmi, Českom a Poľskom, je to najviac.
Slováci musia pracovať výrazne viac
Čech potrebuje na priemerné jazdené vozidlo v hodnote 325 581 Kč (v prepočte 13 480 eur) 6,5 hrubého príjmu, ktorý bol za prvý kvartál v prepočte 2082 eur. Najlepšie sú na tom Poliaci. Priemerná cena jazdeného auta na poľskom trhu dosahuje 51 120 PLN (v prepočte 11 837 eur), čo zodpovedá 5,3-násobku tamojšieho platu, ktorý majú na úrovni 2214 eur. Slovák tak dnes potrebuje na jazdené auto o 1,7 mesačného platu viac ako Čech a až o 2,9 platu viac ako Poliak.
„Najvýraznejšiu zmenu vidieť práve v Poľsku, kde sa dostupnosť kúpy jazdených áut z priemerných miezd o dosť zlepšila a je priaznivejšia aj ako v Českej republike. Slovensko zaznamenalo opačný trend, dostupnosť sa zhoršila. V Poľsku je však najvyššia priemerná mzda v porovnaní s Českom a Slovenskom a najnižšia priemerná cena ojazdených áut,“ povedala Karolína Topolová, generálna riaditeľka Aures Holdings.
Na Slovensku sa cena priemerného jazdeného auta za päť rokov zvýšila z 8345 eur v roku 2021 na 13.187 eur, teda o 58 %. Rast miezd bol ale výrazne pomalší, len o 33 %. V prepočte na priemerný plat sa preto dostupnosť auta zhoršila – zo 6,9 na 8,2 mesačného platu, čo je nárast potrebného počtu miezd o takmer pätinu. V Česku je vývoj stabilnejší. Počet platov potrebných na kúpu auta sa zvýšil za päť rokov zo 6 na 6,5.
„Podľa doterajšieho vývoja možno očakávať, že nasledujúce dva mesiace by ešte mohli byť pre kupujúcich vhodným obdobím na kúpu vozidla, než ceny opäť skokovo narastú,“ dopĺňa Karolína Topolová.
„Na Slovensku ceny jazdených áut za posledné roky rástli rýchlejšie ako priemerné mzdy, zatiaľ čo v Poľsku vidíme presne opačný vývoj. Pre domácnosti je preto pri kúpe auta čoraz dôležitejšie nielen to, aké vozidlo si vyberú, ale aj jeho technický stav a budúce prevádzkové náklady. Lacnejšie auto totiž nemusí byť v konečnom dôsledku tou skutočne lacnejšou voľbou,“ dodala Topolová.
Nahlásiť chybu v článku