Drahý plyn pred zimou komplikuje situáciu: Ceny plynu v Európe vyskočili najvyššie od roku 2023

Európske ceny plynu dosahujú nové maximá a obavy z neistej zimy opäť rastú. Nové americké sankcie voči Iránu zvyšujú napätie v Perzskom zálive, čím ohrozujú kľúčové dodávky katarského LNG cez Hormuzský prieliv. Pri nízkom stave európskych zásobníkov tak Blízky východ priamo diktuje, koľko si za energie priplatíme.
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Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu vystúpili na najvyššiu úroveň od januára 2023. Septembrový kontrakt na holandskom obchodnom uzle TTF v pondelok 24. augusta vzrástol približne o 4 % a v priebehu obchodovania sa dostal na 68,45 eura za megawatthodinu. Rast súvisel najmä s novým zvýšením napätia okolo Iránu a obavami trhu z ďalšieho obmedzenia energetických tokov z oblasti Perzského zálivu.
Hormuzský prieliv: Rizikový úsek
Novým impulzom pre rast cien boli nové sankcie USA proti Iránu. Americké ministerstvo financií v pondelok spustilo operáciu Economic Outcast, zameranú na ďalšie obmedzenie prístupu Iránu k medzinárodnému finančnému systému a príjmom zo zahraničného obchodu. Washington zároveň avizoval ďalšie opatrenia proti subjektom, ktoré Teheránu pomáhajú pri finančných transakciách alebo obchádzaní existujúcich obmedzení.
Pre európsky trh s plynom je kľúčovým rizikom ďalší vývoj dopravy cez Hormuzský prieliv. Táto trasa je dôležitá najmä pre export katarského LNG a prípadné obmedzenia alebo oneskorenia dodávok by znižovali množstvo skvapalneného plynu dostupného na globálnom trhu.
O dodávky súťaží s ázijskými odberateľmi
Európa je na LNG v posledných rokoch odkázaná výraznejšie než pred energetickou krízou a o dodávky súťaží najmä s ázijskými odberateľmi. Napätie na Blízkom východe preto zvyšuje rizikovú prirážku v európskych cenách plynu.
Vyššie ceny zároveň komplikujú dopĺňanie európskych zásobníkov pred vykurovacou sezónou. Zásobníky plynu v EÚ boli podľa najnovších dostupných údajov Gas Infrastructure Europe k 23. augustu naplnené na 61,7 %. Naplnenosť zostáva výrazne nižšia ako v rovnakom období minulého roka, čo zvyšuje citlivosť trhu na prípadné výpadky alebo oneskorenia dodávok.
Ďalší vývoj cien bude závisieť najmä od situácie okolo Iránu a Hormuzského prielivu, dostupnosti katarského LNG a tempa, akým budú európske krajiny dopĺňať zásoby pred zimou.
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