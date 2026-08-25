Mladík, ktorý v Nitre brutálne napadol Indov, nepôjde do väzby. Ku skutku sa priznal

Slovenskom na začiatku augusta otriasol zjavne rasovo motivovaný útok na skupinku indických študentov v Nitre, ktorí po incidente utrpeli zranenia. Polícia páchateľov našla, no súd rozhodol, že jeden z nich do väzby nepôjde.
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Mladík obvinený z útoku na skupinu Indov v Nitre do väzby nepôjde. V nedeľu (23. 8.) o tom rozhodol Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici. Mladík je jedným zo štvorice mladistvých obvinených z útoku na cudzincov. Podnet na jeho vzatie do väzby predložil prokurátorovi policajný vyšetrovateľ.
Obvinenému zároveň rozšíril obvinenie aj pre ďalší prečin, prejav sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva (KR) Policajného zboru (PZ) v Nitre Jana Šinková. Obvinený mladistvý sa pred sudcom k skutku priznal a svoje konanie oľutoval. Sudca pri rozhodovaní zohľadnil vek mladíka i doterajšiu bezúhonnosť. Zároveň mu určil primerané obmedzenia vrátane dohľadu probačného a mediačného úradníka.
Jeden z napadnutých skončil v nemocnici
Skupina mužov v kuklách 1. augusta napadla na nábreží rieky v Nitre Indov, jeden z nich skončil po útoku v nemocnici. Policajti počas policajnej akcie s názvom Predsudok vo štvrtok 20. augusta v ranných hodinách zadržali štyri mladistvé osoby podozrivé z útoku a zároveň vykonali domové prehliadky na troch miestach. Informoval o tom hovorca KR PZ v Nitre.
Krajský vyšetrovateľ PZ vzniesol voči štyrom mladistvým osobám obvinenie. Všetci štyria čelia obvineniu za zločin ublíženia na zdraví spáchaný z osobitného motívu z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a prečin výtržníctva. Stíhaní sú na slobode.
K incidentu došlo približne pol hodiny po druhej hodine ráno na Wilsonovom nábreží, len kúsok od policajnej stanice. Štyria kamaráti z Indie sa vracali z mesta a posadili sa na lavičku, neďaleko ktorej spal bezdomovec. Podľa výpovede jedného z napadnutých, 35-ročného Ansara, si k nim skupina štyroch mužov najprv prisadla k bezdomovcovi a rozprávala sa s ním po slovensky. Až neskôr si všimli, že si útočníci nasadzujú kukly a masky na tvár.
Muži sa podľa svedectva obete opýtali po anglicky, odkiaľ štvorica pochádza. Keď sa dozvedeli, že z Indie, začali ich fyzicky napádať. Najhoršie dopadol práve Ansar, doktorand na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktorý zároveň učí angličtinu v jazykovej škole. Podľa jeho opisu ho útočníci povalili na zem a kopali doňho zo všetkých strán, pričom sa mu nepodarilo účinne brániť.
Ansar utrpel zlomeninu lícnej kosti a hornej čeľuste, úlomky kostí mu poranili aj oko. Po prvotnom ošetrení v Nitre musel podstúpiť naliehavú operáciu v Bratislave. Útočníci mu okrem toho odcudzili telefón a peňaženku.
Nejde o prvý incident
Podobné prípady sa v Nitre objavili už skôr. V apríli 2025 sme informovali o skupinách mladíkov, ktorí opakovane napádali vysokoškolských študentov hovoriacich po ukrajinsky a po rusky. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre vtedy svojich študentov e-mailom vyzvala, aby prípadné útoky okamžite hlásili polícii.
Podľa koordinátorky integrácie cudzincov v Nitre Ivony Fraňovej sa situácia v meste zo dňa na deň zhoršuje a v meste pôsobia skupiny, ktoré útoky na cudzincov opakujú. Na rovnakom mieste už v minulosti napadli aj tínedžerov z Ukrajiny. V Nitre v súčasnosti žije približne 18 000 cudzincov z celkového počtu približne 75 000 obyvateľov.
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