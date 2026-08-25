Tragická bilancia letných horúčav v Európe: O život prišli desaťtisíce ľudí, čísla budú ešte rásť

Teploty v Európe

Foto: Pexels / Unsplash

Dana Kleinová
TASR
Extrémne horúčavy zabíjali v Európe. Podľahlo im vyše 35-tisíc ľudí.

Ako sme vás informovali, tento týždeň čakajú slovenských školákov posledné prázdninové dni a s nimi zrejme aj posledné poriadne letné teploty, minimálne na najbližších 10 dní. Posledný augustový týždeň prinesie na územie Slovenska návrat slabších letných horúčav, pričom teploty môžu v piatok (28. 8.) dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. To, či sa letné teploty ešte neskôr v septembri vrátia, je zatiaľ otázne.

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Hoci sa tak zatiaľ nevie, či pôjde o posledné letné horúčavy, rozhodne nebudú prvé. Nielen Slovensko, ale celá Európa má za sebou mesiace, ktoré prepisovali teplotné rekordy. Extrémne počasie si pritom vyžiadalo viacero obetí. Počas štyroch tohtoročných rekordných horúčav v Európe zomrelo o najmenej 35.000 ľudí viac, než je bežný priemer. Vyplýva to z neúplných údajov z necelej polovice kontinentu, informuje TASR podľa správy portálu denníka The Guardian.

Teplomer ukazujúci vyše 40 stupňov Celzia
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Nadmerná úmrtnosť vo viacerých krajinách

Nadmerná úmrtnosť len v troch väčších krajinách EÚ – Nemecku, Francúzsku a Španielsku – už podľa predbežných údajov presiahla 25.000 prípadov. Experti navyše upozorňujú, že bilancia po vyhodnotení augusta ešte výrazne vzrastie.

Séria vĺn horúčav v západnej Európe od mája prekonala doterajšie historické rekordy na stovkách meteorologických staníc. Francúzsko ako celok zaznamenalo svoj najteplejší deň v histórii meraní (podľa celonárodného teplotného priemeru).

Vedci upozorňujú na globálne otepľovanie

V Nemecku padali rekordy koncom júna tri dni po sebe, pričom 46 staníc nameralo viac ako 40 stupňov Celzia. Dlhšie obdobie s dennými maximami nad 40 stupňov Celzia bolo aj v Španielsku. Vedci upozorňujú, že globálne otepľovanie spôsobené človekom robí takéto extrémne javy častejšími a intenzívnejšími.

Európa
Ilustračná foto: GrandEscogriffe, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Najvyšší počet obetí hlási Nemecko, ktoré koncom minulého týždňa vykázalo odhadom 14.000 úmrtí súvisiacich s horúčavami v období od 6. apríla do 9. augusta. Inštitút Roberta Kocha (RKI), ktorý v krajine funguje ako úrad verejného zdravotníctva, uviedol, že len v týždni od 22. do 28. júna zomrelo 9600 ľudí.

Podobná situácia naposledy po COVID-19

Systematicky zostavované údaje o nadmernej úmrtnosti v celej EÚ, ktoré sú k dispozícii od roku 2008, ukazujú, že jediným ďalším letným mesiacom s vyššou mierou nadmerných úmrtí bol júl 2022, teda ešte počas doznievajúcej pandémie COVID-19.

Tohtoročné leto je v Nemecku z hľadiska úmrtí spojených s horúčavami zďaleka najhorším od začiatku záznamov. Doterajšie maximum v najľudnatejšej krajine EÚ predstavovalo 8900 úmrtí súvisiacich s teplom, a to v roku 2018.

Najhorší rok pre Španielsko

Údaje zo systému monitorovania úmrtnosti Inštitútu zdravia Karola III. naznačujú, že v Španielsku možno horúčavám v období od mája do tohto týždňa pripísať 4947 úmrtí. Rok 2026 sa tak pre Španielsko stáva najhorším v histórii záznamov, čím prekonal aj doterajší rekord 4520 úmrtí z roku 2022.

Vo väčšine prípadov teplo zhoršuje už existujúce zdravotné problémy, ako sú respiračné alebo srdcovo-cievne ochorenia, a obete umierajú na infarkt, mozgovú príhodu alebo zlyhanie obličiek. Konečné určenie príčiny môže trvať týždne alebo dokonca mesiace a mnohé krajiny zatiaľ nezverejnili údaje ani za začiatok augusta.

V jednej chvíli platili výstrahy na väčšine územia

Francúzsko, kde viac než 500 meteorologických staníc nameralo teploty nad 40 stupňov Celzia a v jednej chvíli platili výstrahy pred horúčavami na 98 percentách územia, najskôr zverejňuje údaje o nadmernej úmrtnosti „zo všetkých príčin“ a definitívne závery prináša až neskôr. Tamojší úrad verejného zdravotníctva minulý týždeň uviedol, že nadmerná úmrtnosť „zo všetkých príčin“ predstavovala od konca mája do 22. júla 7300 prípadov.

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