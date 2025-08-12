Slovákovi ukradli obraz obrovskej hodnoty od svetoznámeho maliara. Myslel si, že oň prišiel, česká polícia ho ale našla

Českí policajti vyriešili tri roky trvajúci podvod s drahým obrazom od Oskara Kokoschku, o ktorý prišiel jeho slovenský majiteľ . Celý prípad mal komplikované pozadie, nakoniec sa však majiteľovi obraz vrátil.
Na sociálnej sieti to potvrdila Polícia ČR. Slovák a majiteľ drahého obrazu „Kristus a umelec“ za minimálne 400-tisíc eur pred tromi rokmi požičal dielo svojim dvom známym z Česka, aby ho ponúkali a predali milovníkom umenia. Nečakal však, že svoj obraz nejakú dobu neuvidí.
Dohoda sa začala zamotávať hneď na druhý deň
Hneď deň potom jeden z dvojice Čechov nastúpil na výkon trestu. Obraz teda pripadol druhému mužovi, ktorý však majiteľovi odkázal, že obraz už nemá. Zmiznutie diela začala riešiť česká polícia, ktorá zistila, že obraz je stále na trhu a ponúka sa záujemcom. Navyše prišli na to, že muž zavolal svojmu kamarátovi priamo do väzenia, kde sa dohadovali, ako Slováka podvedú.
Polícii sa prípad po troch rokoch nakoniec podarilo vyriešiť a stratený obraz nájsť. Dnes si ho vyzdvihol aj samotný majiteľ.
