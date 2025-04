Slovákov na Liptove čakajú lacné nákupy. Už o pár dní tu otvorí diskontný Action, v tesnom susedstve potom aj Biedronka

Nových projektov na Slovensku pribúda a jeden z nich je aj retailový park na Kamennom Poli v Liptovskom Mikuláši. Ten v blízkej dobe čaká otvorenie druhej etapy, v rámci ktorej sa zákazníci môžu tešiť na skutočne silné mená. V lokalite pripravujú prevádzky dvaja silní diskontní hráči.

Holandský reťazec Action sa od svojho vstupu na slovenský trh dokázal rozšíriť do viacerých tuzemských lokalít. Najsilnejšie zastúpenie má momentálne v hlavnom meste, no postupne na mapu pridáva ďalšie prevádzky. Premiérovo by mal otvoriť napríklad v Košiciach, ale tiež v Liptovskom Mikuláši. Na Liptove zatiaľ funguje iba ružomberská predajňa a nie je preto prekvapením, že sa Holanďania chystajú práve sem.

Ako upozornil portál MY Liptov, kompetentní už prezradili aj termín otvorenia. Zároveň je zrejmé, že Action bude mať ďalšieho lukratívneho suseda.

Action už čoskoro

Podľa informácií na oficiálnom webe sa bude predajňa Action v Liptovskom Mikuláši otvárať 2. mája 2025. Majiteľom retailového parku je od konca minulého roka spoločnosť Primum, pričom prevádzku zabezpečuje firma InterCora. V rámci druhej etapy obchodnej zóny sa okrem holandského Actionu dočká otvorenia aj diskontná Biedronka. Presný termín však zástupcovia reťazca zatiaľ nešpecifikovali.

Podľa mapy prevádzok retailového parku bude mať prevádzka Action viac ako tisíc metrov štvorcových, pričom len o pár obchodných jednotiek ďalej sa bude nachádzať spomínaná Biedronka. Jej obchod sa rozprestiera na ploche 1 212 metrov štvorcových.

Lokalita Kamenné pole je dobre známa aj pre ľudí mimo Liptovského Mikuláša. Nachádza sa totiž v tesnom dotyku s diaľnicou D1 a okrem pripravovaných prevádzok sa tu nachádza hypermarket Tesco, Merkury Market, Nay či sieť rýchleho občerstvenia McDonald’s. Action a Biedronka tak prirodzene podporia rozvoj obchodnej lokality a pravdepodobne do nej dokážu prilákať väčšie množstvo zákazníkov.

Okrem Liptova „lienka“ pripravuje svoje prvé predajne napríklad v Leviciach, Čiernom, Chorvátskom Grobe či Bošanoch. Podľa slov kompetentných by chcel diskont do konca roku 2026 na Slovensku mať až 50 predajní.