Slovákov možno čaká ešte väčšia dilema: O slovo sa hlási 10 nových strán, vyzbierať musia 10-tisíc podpisov

Ilustračná foto: TASR (Jaroslav Novák)

Michaela Olexová
TASR
Košické hnutie 2030, Roma Východ či Reštart Regiónov.

Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť desať nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.

Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Košické hnutie 2030, Spoločnosť Slovensko, Roma Východ, Spoločný Cieľ, Východné pobrežie, Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov a Nové Suverénne Slovensko.

Vyzbierať musia aspoň 10-tisíc podpisov

Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10-tisíc podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu.

Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 56 zaregistrovaných politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.

