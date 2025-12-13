Škandál na bratislavských internátoch: Zamestnanci mali zneužiť kamerový systém, študentky sledovali v intímnych chvíľach

Na internátoch Univerzity Komenského v bratislavskej Mlynskej doline mali zamestnanci podľa zistení zneužiť kamerový systém spôsobom, ktorý vážne narušil súkromie študentov. Kamery určené na ochranu objektov mali byť používané na sledovanie študentiek v intímnych situáciách, pričom zábery údajne zachytávali aj obyvateľov okolitých bytových domov.
Vedenie univerzity po odhalení prípadu podalo trestné oznámenie. O kauze informovala TV Markíza, ktorej sa do redakcie dostali aj samotné kamerové záznamy.
Kamera mala snímať detailne a cielene
Podľa zdroja, s ktorým televízia hovorila, bolo možné kameru výrazne priblížiť a získať detailný pohľad priamo do izieb. Hoci sa jej používanie oficiálne zdôvodňovalo bezpečnostnými dôvodmi, v praxi sa mala kamera cielene pohybovať po oknách a aktívne vyhľadávať pohyb osôb.
Keď zaznamenala niekoho v izbe, obraz sa mal okamžite priblížiť. Na záberoch mali byť zachytené ženy aj muži, často v spodnej bielizni, pričom bolo možné detailne sledovať dianie v ich súkromí. Kamera bola umiestnená na takzvanom Štúraku, no jej dosah podľa výpovedí presahoval internáty a smeroval aj do okien neďalekých panelových domov a na balkóny súkromných bytov.
Zdroj uviedol, že k záznamom malo mať prístup približne 15 až 20 osôb. Ak niektorý zo zamestnancov počas služby zaznamenal „zaujímavý“ moment, upozornil naň kolegov, ktorí si záznamy následne prehrávali aj spätne.
Univerzita reagovala trestným oznámením
Univerzita Komenského označila takéto správanie za absolútne neakceptovateľné. Potvrdila, že podala trestné oznámenie, vyvodila pracovnoprávnu zodpovednosť voči niektorým zamestnancom a sprísnila pravidlá manipulácie s kamerami vrátane obmedzenia prístupu k záznamom. V akom štádiu je vyšetrovanie polície, zatiaľ nie je známe.
