Slováci si môžu vydýchnuť. Koaličná rada sa dohodla, že bude kompenzovať ceny energií

Koaličná rada dnes rokovala o východiskách štátneho rozpočtu na rok 2026 a konsolidácie verejných financií. Po prijatí prvých záverov prerušila rokovanie do pondelka 18. augusta, kedy opätovne zasadne o 17:00.
Okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie sa koaličná rada dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Kompenzácie sa dotknú 90 percent slovenských domácností.
V opačnom prípade by ceny energií stúpli o tretinu, čo koaličná rada považuje za neprijateľné. Kompenzácie budú mať dosah na výdavky štátneho rozpočtu v objeme 435 miliónov eur.
„Koaličná rada sa dôrazne ohradzuje proti klamstvám Poslušného Slovenska, že súčasťou konsolidácie má byť zvyšovanie DPH. Žiadny takýto návrh neexistuje,“ uviedol tlačový a informačný odbor úradu vlády.
