Slováci sa z neho zalizujú: Najlepšie poľské jedlo stojí len pár eur, ak ste ho nikdy nejedli, je to chyba

Ak sa vyberiete na výlet do zahraničia, nemali by ste zabudnúť ochutnať niečo miestne. To neplatí len v prípade, že cestujete na druhý koniec planéty, ale stačí zájsť aj k našim susedom. Nazreli sme do zoznamu najlepšie hodnotených jedál v Poľsku a z top trojky sa nám zbiehajú slinky.

Na treťom mieste najlepšie hodnotených jedál v Poľsku podľa gastronomickej encyklopédie Taste Atlas sa umiestnilo jedlo, o ktorom by ste možno predpokladali, že bude úplne prvé. Nie je ním nič iné, než preslávené ruské pirohy, ktoré sú typické práve pre juh krajiny, ktorý máme na skok.

Ich názov nie je odvodený z dnešného Ruska, ale vychádza z historického regiónu Červená Rus. Pirohy sú plnené zemiakmi a syrom a podávajú sa posypané napríklad vyprážanou cibuľkou alebo slaninou.

Rebríček ovládlo sladké

Druhé miesto patrí tradičnému poľskému serniku – tvarohovému koláču, ktorého história má siahať až do 17. storočia. Môžu sa doň pridávať aj hrozienka alebo sa zvykne podávať s ovocím.

Ak ste už navštívili nejaké poľské mestečko a milujete pečivo, je veľká pravdepodobnosť, že jednotku ste už ochutnali. Ak nie, najbližšie to určite zmeňte.

Za úplne najlepšie poľské jedlo sa podľa tohto rebríčka považujú takzvané pączki – poľské šišky, na ktoré môžete natrafiť aj v stánkoch pri prechádzkach a oslovia vás svojím vzhľadom, aj prenikavou vôňou. Sú plnené džemom a môžu byť poliate napríklad cukrovou polevou. Poteší aj ich cena. Viac než pár eur za kus nedáte.